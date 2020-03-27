加強防疫 北市4月3日啟用40床集中檢疫所

台北市副市長黃珊珊上午參加流行疫情指揮中心會議結束後受訪指出，台北市新增的2家的檢疫旅館，今天上線，總數共達到6家，數量320間。另外，4月3日會啟用台北市的集中檢疫所，也就是在台北市趴趴走，或很多居家檢疫有困難的人，會安置到集中檢疫所。

黃珊珊說，台北的集中檢疫所性質，也姑且稱它叫做關懷檢疫所，是聯醫以自己的規格所成立，有40床。另外，北市安心檢疫所，也是鼓勵相關的民眾如有需求，也可以跟衛生局、觀傳局、民政局申請，預約自費2200元的安心檢疫所，台北市已增加更多的居家檢疫地方。

黃珊珊指出，目前違規的人還是零零星星，里幹事通報了約八、九件。目前為止還在調查，調查完畢的話會開罰，呼籲民眾千萬不要以身試法，否則會採強制的動作，送往集中檢疫，甚至會公布姓名。

黃珊珊表示，這些違規情形，是由里幹事通報，有居家檢疫者從社區出來，這部分仍要去調監視器，調查清楚之後，會依法開罰。例如有人出來拿外送，跑出他的房子，但都是零零星星，也有里幹事反應說，為什麼他們通報的案件，都沒有開罰，這是因為必須要再查證。

至於違規是否會送集中檢疫所，黃珊珊指出，如果是小違規，不是故意，或者開門放垃圾被鄰居看到就通報，還會查證，但如果是比較惡性的，或者是不聽勸告，就會考慮送檢疫所。