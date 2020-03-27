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加強防疫 北市4月3日啟用40床集中檢疫所

聯合報 / 記者楊正海／台北即時報導
台北市副市長黃珊珊上午參加流行疫情指揮中心會議結束後受訪。記者楊正海／攝影
台北市副市長黃珊珊上午參加流行疫情指揮中心會議結束後受訪。記者楊正海／攝影

北市副市長黃珊珊上午參加流行疫情指揮中心會議結束後受訪指出，台北市新增的2家的檢疫旅館，今天上線，總數共達到6家，數量320間。另外，4月3日會啟用台北市的集中檢疫所，也就是在台北市趴趴走，或很多居家檢疫有困難的人，會安置到集中檢疫所。

黃珊珊說，台北的集中檢疫所性質，也姑且稱它叫做關懷檢疫所，是聯醫以自己的規格所成立，有40床。另外，北市安心檢疫所，也是鼓勵相關的民眾如有需求，也可以跟衛生局、觀傳局、民政局申請，預約自費2200元的安心檢疫所，台北市已增加更多的居家檢疫地方。

黃珊珊指出，目前違規的人還是零零星星，里幹事通報了約八、九件。目前為止還在調查，調查完畢的話會開罰，呼籲民眾千萬不要以身試法，否則會採強制的動作，送往集中檢疫，甚至會公布姓名。

黃珊珊表示，這些違規情形，是由里幹事通報，有居家檢疫者從社區出來，這部分仍要去調監視器，調查清楚之後，會依法開罰。例如有人出來拿外送，跑出他的房子，但都是零零星星，也有里幹事反應說，為什麼他們通報的案件，都沒有開罰，這是因為必須要再查證。

至於違規是否會送集中檢疫所，黃珊珊指出，如果是小違規，不是故意，或者開門放垃圾被鄰居看到就通報，還會查證，但如果是比較惡性的，或者是不聽勸告，就會考慮送檢疫所。

北市 黃珊珊 居家檢疫

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