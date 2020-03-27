新北居家檢疫1萬3095人 侯友宜：請忍耐14天

新北市居家檢疫今天有1萬3095人，全台最多。市長侯友宜表示，面對防疫絕不能掉以輕心，希望彼此包容體諒，一起度過，新北市抓到故意違反居家檢疫規定一律重罰，也邀請密閉空間如百貨業者會商如何管控人潮。

侯友宜說，新北市居家檢疫人數大幅增加，防疫不能有破口，市府不斷以電話、簡訊或Line和居家檢疫關懷者對話，滿足所需物資及心理諮商，甚至就醫，最好看影片，在家裡動健康。

「居家檢疫一定要配合政府忍耐14天」侯友宜說，如果14天內惡意、故意違反規定，新北市請警政、衛生局聯手突擊稽查，抓到一定重罰，絕不手軟，檢疫顧自己也要顧別人，要有團結的心，疫情就會過去。

市府今天下午邀請大賣場、商圈、百貨公司等密閉空間業者會商。侯友宜說，政府雖規定室內集會不要超過100人，室外不要超過500人，業者很徬徨不知道該怎麼做，地方政府有責任指導如何管控人潮，避免交叉群聚感染。如果業者需要公權力介入幫助管控人潮，協助做的更到位，市府願意協助，

侯友宜另表示，疫情高漲，很多據點都停擺，長者每天待在家裡不能趴趴走，心情難免鬱悶，所以市府決定開拍「防疫動健康」，教長者在家從動健康提升免疫力；萬一學校停課，也拍攝數學教學動畫影片，讓學生能利用有線電視學習。上午8點有防疫動健康、9點有數學教學動畫，4月1日就可上線。