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民間集結做愛心 贈身心障礙生可重複水洗口罩

聯合報 / 記者魏翊庭／新北即時報導
新北市關懷婦幼協會今早送板橋17所國小身心障礙生可重複水洗抗菌防護口罩，並送茶樹精油隨身皂條，總共1千份。記者魏翊庭／攝影
新北市關懷婦幼協會今早送板橋17所國小身心障礙生可重複水洗抗菌防護口罩，並送茶樹精油隨身皂條，總共1千份。記者魏翊庭／攝影

新北市關懷婦幼協會今早送板橋17所國小身心障礙生可重複水洗抗菌防護口罩，並送茶樹精油隨身皂條，總共1千份。新北市教育局表示，學校防疫物資足夠，針對身心障礙生若有需求，會發放教育部提供的校園備用口罩；這次民間協助，讓身心障礙生有更充裕防疫資源。

教育局主秘歐人豪表示，校園口罩目前是請家長學生自備，身心障礙生等有特殊需求，學校可提供教育部在校園的備用口罩，不過因該種口罩是拋棄式，不得重複使用太多次，因此有民間協助，身心障礙生就有更充裕防疫資源。

溪州國小校長張以桓表示，教育局經常盤點校園物資，目前充足，如每個洗手台均要有肥皂，準備一學期充足的量。之前協會請各校盤點身心障礙學童所需的量，再去募集物資，這些物資到校後，會直接交給身心障礙生。

新北市關懷婦幼協會理事長、新北市議員劉美芳集結新北市文化獅子會、中華文教新創交流協會、台灣光未來生技、則皂工作室等，不到1天募得1千份可重複水洗抗菌防護口罩及茶樹精油隨身皂條。

口罩 教育局

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