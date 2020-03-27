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新北930線公車禁站位惹怨 議員協調業者尖峰時段加班次

聯合報 / 記者施鴻基／新北即時報導
930線公車如今禁止站位，尖峰時段不少民眾上不了車。圖／市議員葉元之提供
930線公車如今禁止站位，尖峰時段不少民眾上不了車。圖／市議員葉元之提供

新北捷運環狀線通車後，新北市交通局1月底計畫把重疊度高的930等公車路線調整為接駁，但引發通勤族反彈喊卡。如今930線卻宣布取消站位，導致尖峰時段通勤通學族一位難求、無法上車，市議員葉元之協調業者加開尖峰班次解決；交通局及業者則表示930行經64快速道路，依法本就不能有站位。

930線往返板橋與新店，一段票可抵達。葉元之近日接獲民眾陳情，指交通局為讓乘客搭環狀線，刻意取消930站位，導致尖峰時段許多乘客都無法上車，協調後，公車業者承諾尖峰時刻加開班次解決。

民眾反映，930線近日忽然取消站位，在尖峰時段大批民眾要排隊等車上有空位才能上車，對通勤通學都造成很大困擾。葉元之請助理去「板橋花市」公車站實測，發現尖峰時段930幾乎班班客滿，有學生連等5、6班都上不去，最後被迫放棄，花更多錢搭計程車上課，甚至有人搶位衝突。

也有民眾表示上班時間因等車被耽誤，曾經連等半小時都上不了車，最後遲到被扣錢，很無奈。他們說，環狀線通勤時間比搭930線多約15分鐘，也比較便宜，所以大多選擇搭公車。

葉元之說，環狀線通車讓交通更方便，但公車還是有捷運無法替代的便利性及高覆蓋特性，兩者可相輔相成。

交通局運輸管理科長林詩欽說，依公路法規定，行駛快速道路公車本來就不能有站位，過去通勤通學硬擠上車，司機冒著被處罰的風險載客，乘客安全也受威脅，業者擔心安全加強管理，交通局也會稽查督導，一旦違規先勸導，但如果長期違反公路法營運規定秩序，每次處罰9千元起跳。

「這和環狀線營運沒什麼關係」林詩欽說，環狀線未通車前，公路法就有高快速道路禁止站位規定。

公車業者則表示，930線行經快速道路，依法不會恢復站位，但可通盤檢討發車時間，在尖峰時刻加開班次，盡量滿足通勤者需求。

930線公車如今禁止站位，尖峰時段不少民眾上不了車。圖／市議員葉元之提供
930線公車如今禁止站位，尖峰時段不少民眾上不了車。圖／市議員葉元之提供

公車 葉元之

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