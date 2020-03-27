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北市外送條例正式上路 未幫外送員保險最高罰10萬

聯合報 / 記者趙宥寧／台北即時報導
北市府今率先全國公布施行「台北市外送平台業者管理自治條例」，規範平台業者及外送員行為義務。記者趙宥寧／攝影
北市府今率先全國公布施行「台北市外送平台業者管理自治條例」，規範平台業者及外送員行為義務。記者趙宥寧／攝影

美食平台外送員去年2死慘劇，讓外送員勞動問題浮上檯面，北市府今率先全國公布施行「台北市外送平台業者管理自治條例」，規範平台業者及外送員行為義務，台北市副市長蔡炳坤表示，其他縣市陸續跟進中，仍呼籲中央應提出外送平台相關立法，保障外送員權益。

蔡炳坤表示，該條例規範公司登記在台北市的外送平台業者，不分承攬、雇傭關係，皆應為其外送員投保全時型保險，最低保險金額新台幣200萬，另規範颱風天應停止外送、發生職災應限時通報勞檢機關、相關資料保存、落實食品安全衛生管理、對新加入外送員實施教育訓練、應於外送平台明確揭示商品價格、取消訂單之退費機制，並明定違反相關規定之罰責等。其中未幫外送員保險者，將處2萬以上10萬以下罰緩。

不過，由於此條例僅限北市業者，北市勞動局職業安全衛生科長康水順說，若公司登記在外縣市，恐成漏網之魚。康水順坦言，短暫看起來確實管轄不到，不過在北市正式施行後，也會造成其他縣市壓力，桃園市也有意跟上，呼籲勞動部應訂定相關法律，將全國外送平台業者納管，不只罰則可提高，也能規範更多細節，保障外送員勞動權益。

外送員 北市 保險

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