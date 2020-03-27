機車死傷事故增加達3714件 柯文哲質疑與外送平台有關

台北市長柯文哲今天早上主持交通會報，針對機車車禍近來增加不少，柯質疑跟各大外送平台外送機車有關係，因為防疫期間，整個交通流量應下降，但有外送平台業績卻增加5成；柯認為若物流機車事故數大概占4%多，但物流機車車輛數應該不到總數4%，代表是肇事高風險族，應該要去處理。

交通警察大隊統計1、2月死傷車禍數達3714件；警方去年10月起也統計機車肇事中，外送平台涉入件數，今年1、2月有188件，其中死傷車禍占158件，也就是說外送平台機車1、2月死傷車禍占總死傷車禍數4.25%。

柯文哲指出，之前機車車禍數增加，做了很多分析都不知道原因，代表有新的因素且過去沒統計，去年10月開始統計外送平台機車車禍數後，明顯發現車禍數不少；他也推測機車肇事數增加與外送平台有關，且最近防疫交通總流量應該下降，但物流業業績卻增加不少，他猜3月外送平台車禍還可能上升，若少數機車造成較多事故，就該處理；另外，外送平台物流機車常有路邊停車需要，都應有配套。

交通警察大隊表示，外送平台機車交通安全主要靠各業者做好管理；北市外送平台業者管理自治條例今天上路，接下來警方會持續統計肇事數量，並提供給交通局，若業者每季肇事數較前一季增加，業者就必須提出改善計畫給交通局。

停管處則表示，去年就有找業者討論停車需求，主要是學校、機關較會有大量外送車輛集散，有停車需求，後來也跟北一女、中山女中討論，最後北一女有設置，中山女中則認為沒必要，而最近業者也沒提出新的停車需求地點；若傳統市場也有外送車停放需求，會個別輔導跟設置。