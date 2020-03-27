北部停課高中生遭歧視拒載 黃珊珊：司機拒載將懲處

北部一所高中19日因兩例確診停課至27日，該校學生昨受訪說，全台首例全校停課這個擔子，對學校和他們都是難以承受之重，這段期間，學校飽受網路抨擊，他們想搭公車卻被司機以客滿為由拒載，讓他們感觸很深。對此，台北市副市長黃珊珊上午參加流行疫情指揮中心會議結束後受訪指出，公車司機拒載，若查證屬實，會予以懲處。

黃珊珊指出，如果有媒體報導的狀況，第一個，公車司機拒載，違反相關規定。查證屬實的話，會予以懲處，若確實有人反映，交通局會依法辦理。

黃珊珊說，畢竟就算是學生，也不見得是有傳染病的人，搭車是每個人的權利，交通局、公車業者、運輸業者，還是有相關的法規管理。

對於路人有異樣眼光，黃珊珊指出，這個疫情是一場人性的考驗，每一個人都不希望被視為異類，所以應該是大家互相關懷，有居家檢疫的人在社區裡，可能被歧視或是被排斥，但講到同理心，可能有一天是我們自己，永遠不知道什麼時候會發生什麼事，互相關懷是重要的，尤其是在疫情高峰的時候，就可以證明台灣最美的風景應該是人啊。