快訊

劉真離世 好友林熙蕾、曾馨瑩緊扣手指前往弔唁

校園自主防疫 台大、政大實施門禁管制

聽新聞
test
0:00 / 0:00

北部停課高中生遭歧視拒載 黃珊珊：司機拒載將懲處

聯合報 / 記者楊正海／台北即時報導
台北市副市長黃珊珊上午參加流行疫情指揮中心會議結束後受訪。記者楊正海／攝影
台北市副市長黃珊珊上午參加流行疫情指揮中心會議結束後受訪。記者楊正海／攝影

北部一所高中19日因兩例確診停課至27日，該校學生昨受訪說，全台首例全校停課這個擔子，對學校和他們都是難以承受之重，這段期間，學校飽受網路抨擊，他們想搭公車卻被司機以客滿為由拒載，讓他們感觸很深。對此，台北市副市長黃珊珊上午參加流行疫情指揮中心會議結束後受訪指出，公車司機拒載，若查證屬實，會予以懲處。

黃珊珊指出，如果有媒體報導的狀況，第一個，公車司機拒載，違反相關規定。查證屬實的話，會予以懲處，若確實有人反映，交通局會依法辦理。

黃珊珊說，畢竟就算是學生，也不見得是有傳染病的人，搭車是每個人的權利，交通局、公車業者、運輸業者，還是有相關的法規管理。

對於路人有異樣眼光，黃珊珊指出，這個疫情是一場人性的考驗，每一個人都不希望被視為異類，所以應該是大家互相關懷，有居家檢疫的人在社區裡，可能被歧視或是被排斥，但講到同理心，可能有一天是我們自己，永遠不知道什麼時候會發生什麼事，互相關懷是重要的，尤其是在疫情高峰的時候，就可以證明台灣最美的風景應該是人啊。

黃珊珊 疫情

延伸閱讀

北市4/3啟用關懷檢疫所 違規外出強制集中安置

防疫人力 黃珊珊：只需中央授權與同意 提供防疫資料

北市防疫缺人手 黃珊珊：將仿新北招募退休醫護

防疫人力不足 黃珊珊：不需協助 是要中央授權與同意

相關新聞

北部停課高中生遭歧視拒載 黃珊珊：司機拒載將懲處

北部一所高中19日因兩例確診停課至27日，該校學生昨受訪說，全台首例全校停課這個擔子，對學校和他們都是難以承受之重，這段...

汐止區同興路施工更致交通壅塞 封路改封閉部分路段

為改善汐止塞車問題，新北市工務局從3月18日起封閉同興路及福德三路部分路段施工，但封路後造成當地交通壅塞引起民怨，工務局...

不受新冠肺炎影響 新北3處YouBike站明啟用

新北交通局明正式啟用在土城區「斬龍山遺址文化公園」、中和區「光華橋(保平路)」站、樹林區「俊興三龍街口」的3處YouBi...

影／野柳地質公園遊客少9成創新低 2外國女搭帳篷愜意

新北市野柳地質公園受新冠肺炎影響，遊客數銳減，到目前為止，人數已少近九成，有時日遊客量只有2、3位數，創開園以來新低。日...

北市稽查21家親子餐廳 9家初檢不合格中麥當勞占4家

兒童節將至，北市府衛生局與法務局等局處聯合稽查全市21家親子餐廳，初檢共9家不合格；有6家業者餐廳內兒童遊戲場分別因無法...

北市外送條例正式上路　未幫外送員保險最高罰10萬

美食平台外送員去年2死慘劇，讓外送員勞動問題浮上檯面，北市府今率先全國公布施行「台北市外送平台業者管理自治條例」，規範平...

機車死傷事故增加達3714件 柯文哲質疑與外送平台有關

台北市長柯文哲今天早上主持交通會報，針對機車車禍近來增加不少，柯質疑跟各大外送平台外送機車有關係，因為防疫期間，整個交通...

兒童節來台南天文館玩火箭 遨遊宇宙

台南市南瀛天文館在兒童節推出系列活動，從4月2日至5日有「火箭童樂翻天」，讓小朋友玩火箭遊戲，並上映已火箭為主題的2D新...

北市府複查沒過 1親子餐廳挨罰6萬

兒童節將至，北市府聯合稽查全市21家親子餐廳，初檢共9家不合格；其中6家業者餐廳兒童遊戲場，因無法提供3年內安全檢查報告，或未向市府報備而不合格，依消保法規已要求暫停開放或拆除，其中包含知名連鎖速食業者；另有1家業者因廚房地板不潔，複查又不合格，被依食品安全衛生管理法開罰單6萬。

青春山海線 4月起騎GoShare玩個夠

新北「青春山海線」近年串連北海岸、東北角旅遊景點，4月起與GOGORO合作，共設立11處「GoShare DOTS定點借還」電動機車租賃站，讓遊客輕鬆上路；另外土城、中和及樹林今天也將再啟用3處YouBike站。

智慧停車無繳費條碼 北市議員批擾民

北市推動智慧停車，但市議員陳炳甫發現，新式的智慧停車格繳費單竟無繳費條碼，無法在超商直接臨櫃繳費，只能用超商的多媒體機，列印出來再繳費，擾民又降低效率。北市交通局指出，仍鼓勵民眾用手機繳費，6月30日前9折優惠。

「悠遊付」上路 外籍人士下月才能辦

悠遊卡公司23日正式推出「悠遊付」，只要下載「Easy Wallet」應用程式完成實名制註冊，綁定金融帳戶就可以使用，安卓系統手機還能搭雙北捷運、公車及YouBike，上路首日就有5萬人註冊，但卻有外籍人士發現自己不能申辦，對此，悠遊卡公司表示，正與移民署規畫中，預計下個月就能使用。

熱門新聞

英人隔離處所照片曝光 網友怒了：哪裡像監獄？

英人控隔離所如監獄? 花縣府錯愕：未收到抱怨

嘉義市新冠肺炎今天又增加2例！嘉義縣仍是淨土

獨／爆紅景點「台版小棉堡」封了！今日起設圍籬管制

台南一個下午連5次地震 民眾覺得好奇怪

基隆連續2天增1確診累計3人 市府：境外返國者及接觸者

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。