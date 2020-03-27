北市4/3啟用關懷檢疫所 違規外出強制集中安置

儘管政府祭出重罰，居家檢疫、居家隔離者擅自外出仍屢有耳聞。台北市副市長黃珊珊今天說，4月3日將啟用關懷檢疫所，共40床，惡意違規、不聽勸告者，考慮送關懷檢疫所安置。

黃珊珊上午9時40分在北市市政大樓11樓接受媒體聯訪時表示，4月3日將啟用關懷檢疫所，由聯合醫院以集中檢疫所規格成立，共40床，若居家檢疫、居家隔離者惡意違規、不聽勸告，考慮送關懷檢疫所安置。

她表示，目前仍有一些零星違規，居家檢疫違規者部分，里幹事已通報8、9件，但還要調閱監視器，調查完畢後會開罰。呼籲民眾千萬不要以身試法，否則會強制送關懷隔離所，也不排除公布姓名。

至於關懷包多由民間提供，數量恐不足，黃珊珊說，最初慈濟提供3000份，數量足夠，沒想到前陣子居家檢疫者人數爆量，但慈濟當時也立刻再補1萬份，「資源不要重複，以民間捐贈為主」。若屆時數量不夠，會再請民政局採購。