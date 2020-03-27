汐止區同興路施工更致交通壅塞 封路改封閉部分路段

為改善汐止塞車問題，新北市工務局從3月18日起封閉同興路及福德三路部分路段施工，但封路後造成當地交通壅塞引起民怨，工務局表示，經檢討研議後，將修改部分工法併調整交通改道方案，施工期間僅封閉同興路從福德二路至福德三路路段約360公尺，維持福德三路（中興路至福德三路54巷區間）車輛通行，避免汐止地區施工造成交通問題雪上加霜。

工務局表示，為施作「新社后橋園道段道路北延穿越高速公路至康寧街路段」新闢工程，封閉同興路及福德三路施工，原本行走福德三路的車流必須繞道改從福德二路或福德一路行駛，以致中興路車流增加，在20日晚上恢復福德三路交通管制，同步檢討交通改道方案。

新工處表示，經施工團隊積極研議後，決定調整工法，取消封閉福德三路，讓原本預定在福德三路上施工的工作井退縮至同興路，施工期間福德三路車輛也可以持續通行。

新工處說明，工法調整後，工作井與高速公路相隔約7公尺，施工人員必須在工作井內用直徑1.5公尺的鋼套環保護，開挖一條工作地道直達高速公路旁，在狹小的鋼套環地道中辦理高速公路基樁破除，將大幅增加施工難度及風險，連帶造成施工經費增加。