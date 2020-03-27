聽新聞
test
0:00 / 0:00
汐止區同興路施工更致交通壅塞 封路改封閉部分路段
為改善汐止塞車問題，新北市工務局從3月18日起封閉同興路及福德三路部分路段施工，但封路後造成當地交通壅塞引起民怨，工務局表示，經檢討研議後，將修改部分工法併調整交通改道方案，施工期間僅封閉同興路從福德二路至福德三路路段約360公尺，維持福德三路（中興路至福德三路54巷區間）車輛通行，避免汐止地區施工造成交通問題雪上加霜。
工務局表示，為施作「新社后橋園道段道路北延穿越高速公路至康寧街路段」新闢工程，封閉同興路及福德三路施工，原本行走福德三路的車流必須繞道改從福德二路或福德一路行駛，以致中興路車流增加，在20日晚上恢復福德三路交通管制，同步檢討交通改道方案。
新工處表示，經施工團隊積極研議後，決定調整工法，取消封閉福德三路，讓原本預定在福德三路上施工的工作井退縮至同興路，施工期間福德三路車輛也可以持續通行。
新工處說明，工法調整後，工作井與高速公路相隔約7公尺，施工人員必須在工作井內用直徑1.5公尺的鋼套環保護，開挖一條工作地道直達高速公路旁，在狹小的鋼套環地道中辦理高速公路基樁破除，將大幅增加施工難度及風險，連帶造成施工經費增加。
工務局強調，雖然會增加經費及延長工期，更改工法並縮小工作面，但仍以地方交通順暢為優先，施工期將在封閉區間加派義交進行指揮交通，並在周邊加設牌面宣導，提醒用路人提前改道，未來施工單位仍會隨時監控路口車流，不影響汐止地區交通狀況。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言