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兒童節來台南天文館玩火箭 遨遊宇宙

聯合報 / 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市南瀛天文館在兒童節假期推出系列活動，是親子同樂最佳地點。圖／台南市教育局提供
台南市南瀛天文館在兒童節假期推出系列活動，是親子同樂最佳地點。圖／台南市教育局提供

台南市南瀛天文館在兒童節推出系列活動，從4月2日至5日有「火箭童樂翻天」，讓小朋友玩火箭遊戲，並上映已火箭為主題的2D新片「庫卡的神奇火箭」，連假期間中午還加播「極地企鵝上太空-還有熊」，帶領小朋友遨遊宇宙。

教育局長鄭新輝說，南瀛天文館兒童節連假優惠多多，親子同行12歲以下免費看電影逛展示館，4月2日觀星象劇場第一場次（9點半至10點10分）即送限量影片活動造型扇子，4月壽星另加碼送提袋；在臉書粉絲團打卡按讚，再送特色天文主題貼紙。

這次南瀛天文館以看電影玩火箭雙主題，創造衝俺想像歡笑的假期，有創意火箭接力、「小積木大組合」火箭組組樂，以及展示館BF的星球積木區。另有空氣火箭DIY，讓小朋友參加每日限定兩場的「庫卡的火箭盃競賽」，獲冠軍可拿獎品。也安排有科學魔術秀及像宇宙般慢慢膨脹的泡泡秀。更多詳情上南瀛天文館網站

http://www.taea.tn.edu.tw，或臉書粉絲專業查詢。

台南市南瀛天文館在兒童節假期推出系列活動，是親子同樂最佳地點。圖／台南市教育局提供
台南市南瀛天文館在兒童節假期推出系列活動，是親子同樂最佳地點。圖／台南市教育局提供
台南市南瀛天文館在兒童節假期推出以火箭為主題的活動。記者鄭惠仁／翻攝
台南市南瀛天文館在兒童節假期推出以火箭為主題的活動。記者鄭惠仁／翻攝

火箭 天文館 連假

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