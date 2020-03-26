防疫人力 黃珊珊：只需中央授權與同意 提供防疫資料

北市居家隔離、檢疫人數增加，台北市副市長黃珊珊昨天主持防疫應變會議後，被問到目前光靠里長、里幹事協助防疫人力不足，是否需要中央協助？黃珊珊強調，北市需要的不是中央協助，而是中央的授權與同意，授權防疫資料給鄰長等北市招募來的志工看，以協助電話等訪查。

台北市長柯文哲應變會議後，準備1385組「防疫工具包」送給全市456個里的里長、里幹事及防災士，內容物包含酒精、漂白水、口罩、手套、額溫槍等防疫裝備，盼能提升協助防疫者的自身安全，柯還提到，北市居家隔離、局家檢疫人數增加，至今已達1萬人，他希望用更智慧的方式管理。

黃珊珊說，中央也有專案津貼要給里長、里幹事；人力不足部分，北市會找更多志工或鄰長來協助，志工津貼則由北市府預算支付，「我們其實不需要中央協助」，是希望中央開放保密資訊給鄰長、志工知道，讓鄰長也可以打電話訪查，「需要的是中央的同意與授權」。

被問到志工條件與醫護背景，黃則說，目前跟新北一樣徵募退休醫護人員，他們可協助健康中心、管理居家檢疫，重點是先找到人力再訓練種子教師，之後再調配跟派遣，退休醫護還可做防疫輔導團，去輔導防疫旅館，聯醫人力就慢慢可以變成第二線，第一線交給民間力量。

至於智慧管理部分，黃珊珊表示，北市資訊局已經製作一套App，可以每天讓檢疫者回報體溫狀況，必要時則可拍照給里幹事看，證明人在哪的回報機制，App現已差不多成形，正在優化中，唯一需要中央跟市府的資訊相互介接，還要跟中央協商，上路後也能提供給中央使用。