北市府複查沒過 1親子餐廳挨罰6萬

兒童節將至，北市府聯合稽查全市21家親子餐廳，初檢共9家不合格；其中6家業者餐廳兒童遊戲場，因無法提供3年內安全檢查報告，或未向市府報備而不合格，依消保法規已要求暫停開放或拆除，其中包含知名連鎖速食業者；另有1家業者因廚房地板不潔，複查又不合格，被依食品安全衛生管理法開罰單6萬。

法務局消保官楊麗萍指出，初檢9家不合格，和德昌公司（麥當勞）就占4家，包含和德昌新生南路分公司初檢出現消防設備水壓不足問題，複檢後已改善；另外，和德昌台北西園Ⅱ，台北士林，光復南路3家分公司則因兒童遊戲場無法提供3年內安全檢驗報告不合格，遊戲場因此暫停開放，完成檢驗才開放。

另外，允鑽行（Ho'Me廚房）、天馬行空城堡公司（天馬行空城堡）、迷你迷有限公司（MINIME Kids Cafe） 3家親子餐廳則是設有兒童遊戲場卻未向市府報備不合格，目前1家暫停開放，2家自行拆除遊戲場。

和德昌表示，最近為加強防疫作為，9日起已暫停交易所有分店的兒童遊戲區，確保安全，安全檢驗則已陸續進行中，將依規定補送。

衛生局食藥科技正邱雯萍表示，衛生有缺失的僅FunCafe親子餐廳，初檢廚房地板不潔，複檢又不合格，因此依食安法罰6萬元。

不過，喆升公司吳先生回應，廚房都很乾淨，主要是放鍋具角落初檢被指導不能放，複查時又被點名有油漬才被罰，當下立刻清理完。