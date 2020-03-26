北市防疫缺人手 黃珊珊：將仿新北招募退休醫護

北部居家檢疫、隔離者破萬，北市昨向中央喊話，希望能授權鄰長、志工協助打關懷電話，解決人力問題，中央僅回「可參考其他縣市處理方法」。對此，台北市副市長黃珊珊防疫會議後表示，北市需要的不是協助，而是需要中央授權與同意。

黃珊珊說，台北市居家檢疫、隔離人數暴增，各地里長、里幹事已經不堪負荷，因此希望能開放讓鄰長、志工協助打關懷電話，就像他們希望雙北間能互通疫調資料，這部分也需要中央授權。

黃珊珊表示，津貼部分，中央已給草案，未來將補貼里長、里幹事等地方單位，至於未來若有額外人手協助防疫工作，北市將以北市府預算處理，補貼金額仍待研擬。

至於志工招募條件，黃珊珊說，目前仿效新北徵募退休醫護人員，除了可以協助健康中心，也可以協助居家檢疫，重點是先找人力來訓練，之後再來調配。