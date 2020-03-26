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心疼吳音寧陷北農風暴 吳晟：歷經心神不寧無法寫作
北農前總經理吳音寧任期間捲入政治風暴，2018年11月北農董事會通過解職，吳音寧最終回到彰化溪州老家恢復原先生活，但他的父親現代詩人吳晟看見女兒1年多來不斷遭到政治人物及輿論的攻擊，滿是心疼，他以不到1年的時間完成新作「北農風雲」，蒐集資料寫下女兒任內歷經的爭議事件，他說，不妄想平反，只希望還原事實。
吳晟出版的詩集、散文無數，但吳音寧擔任北農總經理期間每天心神不寧，靜不下來，吳晟說，這段時間以來是他寫作一甲子歷程中，最長一段空白期，未能寫一首詩、一篇文章。
吳音寧卸任後，吳晟開始蒐集大量台北市議會公報記錄、各報刊雜誌、臉書、網路媒體的報導、評論、專訪及電視評論，逐一比對引述於「北農風雲」書中。
吳晟說，這次寫的不是小說，而是「報告書」，作為一個父親看到女兒被糟蹋攻擊，事實證明都是假的，過程中無法忍受卻被女兒要求不要發聲，以免捲入風暴，但心中仍耿耿於懷，最終選擇透過文字就他所知的來龍去脈紀錄下來作為歷史見證，「寫著寫著，心情不知不覺平復，個人的怨恨逐漸消失。」
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