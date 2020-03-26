柯文哲盼智慧檢疫 黃珊珊：App快完成 差中央合作

台北市副市長黃珊珊今天下午主持例行防疫應變會議後受訪，針對北市居家隔離、局家檢疫人數增加，協助防疫人力不足，黃珊珊提到，市長柯文哲很早就想要使用智慧方法管理，先前中央透過電信業者從用後台直接定位跟監控，但發生不少誤報情況，基於居家檢疫者有健康管理需要，北市資訊局已快完成能回報體溫、現場照片等功能的App，只差與中央資訊介接，盼減少監管人力，但仍要跟中央討論。

黃珊珊表示，中央透過電信業者定位問題不少，且居家檢疫者還是有健康管理的需要，因此資訊局已經製作一套App，可以每天讓檢疫者回報體溫狀況，必要時則可拍照給里幹事看，證明人在哪的回報機制，App現已差不多成形，正在優化中，唯一需要中央跟市府的資訊相互介接，還要跟中央協商，柯市長很希望用智慧方式讓管理的人力需求盡量減少，上路後也能提供給中央使用。