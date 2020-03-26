防疫人力不足 黃珊珊：不需協助 是要中央授權與同意

北市居家隔離、局家檢疫人數增加，台北市副市長黃珊珊今天下午主持完例行防疫應變會議後受訪，被問到目前光靠里長、里幹事協助防疫人力不足，是否需要中央協助？黃珊珊則強調，北市需要的不是中央協助，而是中央的授權與同意，授權防疫資料給鄰長等北市招募來的志工看，以協助電話等訪查。

台北市長柯文哲今天下午在黃珊珊主持完應變會議，準備1385組‬「防疫工具包」送給全市456個里的里長、里幹事及防災士，內容物包含酒精、漂白水、口罩、手套、額溫槍等防疫裝備，盼能提升協助防疫者的自身安全，柯還提到，北市居家隔離、局家檢疫人數增加，至今已達1萬人，他希望用更智慧的方式管理。

黃珊珊表示，居家隔離、檢疫人數增加，已請聯醫成立醫護輔導團協助指導社區加強防護，而北市防疫相關SOP（標準作業流程）今天中文版已全部上線，會跟新北交流，至於英文版則盼1周內上線讓國外也能看到；日前北市發生居家檢疫關懷包3000分不足發完的情況，如今慈濟已捐了1萬分，將會發到檢疫者手上。

黃珊珊則也說，針對中央建議100人以上室內、500以上室外集會活動取消，原則上會比照中央指引辦理；而目前市政大樓進來就一定要戴口罩，各局處分區辦公跟居家辦公演練已經擬好，現在會請各局處做好演練，避免日後發生確診影響運作；最近掃墓公車也會要求戴口罩才能搭乘。

至於里長、理幹事協助訪查居家隔離、檢疫者，人力已不足，黃珊珊則說，中央也有專案津貼要給里長、里幹事；人力不足部分，北市會找更多志工或鄰長來協助，志工津貼則由北市府預算支付，「我們其實不需要中央協助」，是希望中央開放保密資訊給鄰長、志工知道，讓鄰長也可以打電話訪查，「需要的是中央的同意與授權」。