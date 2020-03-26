貢寮山區集中郵箱亭落成 防雨又有QR code
貢寮雙玉里遠望坑街因位處山區，郵箱採集中收件，原本置放點在遠望坑街街口，因為距離民宅遙遠，危險且不便，經里長反應，貢寮公所完成新郵箱設置，今(26)日郵箱落成，設點謝氏古宅的橋邊，除增加雨遮，還加上佈告欄，讓里民或遊客能藉QR code，得到最新的防災防疫消息。
雙玉里長吳永彬表示，雙玉里的遠望坑街是往草嶺古道的出入口，居民住在山區，在郵政服務上得集中收件，過去里民要去拿信，老人家得走下山耗時耗力，設點位置在水溝旁邊，里民得踩上無護欄的小橋收信，相當不合理，因此向貢寮公所反應，也很感謝公所製作了新郵箱亭，並遷移至更方便、安全的位置供里民使用。
貢寮區長施玉祥表示，新郵箱自這週啟用，今天公所也帶里民認識郵箱上的佈告欄，不僅可以手機掃QR code得到在地災害防治資訊，還設有包括印尼越南的外語資訊掃描，讓在地外配、移工，甚至外國遊客都能獲知。郵箱設點在往福隆岔路的橋邊，前方有遠望坑溪親水公園的公廁，還有樹下的座椅區，相信是里民取信、樹下聊天交流的好所在。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言