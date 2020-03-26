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貢寮山區集中郵箱亭落成 防雨又有QR code

觀天下 / 記者蕭皓文／貢寮報導
貢寮雙玉里遠望坑街新郵箱落成，除增加雨遮，還加上佈告欄，讓里民或遊客能藉QR code，得到最新的防災防疫消息。 圖／觀天下有線電視提供
貢寮雙玉里遠望坑街新郵箱落成，除增加雨遮，還加上佈告欄，讓里民或遊客能藉QR code，得到最新的防災防疫消息。 圖／觀天下有線電視提供

貢寮雙玉里遠望坑街因位處山區，郵箱採集中收件，原本置放點在遠望坑街街口，因為距離民宅遙遠，危險且不便，經里長反應，貢寮公所完成新郵箱設置，今(26)日郵箱落成，設點謝氏古宅的橋邊，除增加雨遮，還加上佈告欄，讓里民或遊客能藉QR code，得到最新的防災防疫消息。

雙玉里長吳永彬表示，雙玉里的遠望坑街是往草嶺古道的出入口，居民住在山區，在郵政服務上得集中收件，過去里民要去拿信，老人家得走下山耗時耗力，設點位置在水溝旁邊，里民得踩上無護欄的小橋收信，相當不合理，因此向貢寮公所反應，也很感謝公所製作了新郵箱亭，並遷移至更方便、安全的位置供里民使用。

貢寮區長施玉祥表示，新郵箱自這週啟用，今天公所也帶里民認識郵箱上的佈告欄，不僅可以手機掃QR code得到在地災害防治資訊，還設有包括印尼越南的外語資訊掃描，讓在地外配、移工，甚至外國遊客都能獲知。郵箱設點在往福隆岔路的橋邊，前方有遠望坑溪親水公園的公廁，還有樹下的座椅區，相信是里民取信、樹下聊天交流的好所在。

貢寮 草嶺 印尼

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