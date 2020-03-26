貢寮山區集中郵箱亭落成 防雨又有QR code

為防範新冠肺炎疫情擴散，淡水區市民聯合服務中心各出入口並量測體溫管制，在一樓社會人文課還有販售計程車司機口罩櫃台，現在更加裝了透明布簾，讓面對第一線的公所服務人員，有更安全健康的保護。

2020-03-26 19:40