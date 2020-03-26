里長幹事檢疫工作量大 北市盼中央授權鄰長與志工
台北市副市長黃珊珊表示，北市新冠肺炎居家檢疫人數多，里長與里幹事的關懷與防疫工作量太大，盼中央能授權檢疫者資料給鄰長及招募志工，補足人力。
台北市長柯文哲、副市長黃珊珊今天與12行政區區長及里長聯誼會長共同宣布，即日起北市民政局及各區公所提供新冠肺炎「防疫工具包」，含酒精、漂白水、口罩、手套以及額溫槍等。
黃珊珊會後接受媒體聯訪時表示，北市居家檢疫人數占全台1/4，里長及里幹事關懷防疫工作爆量，希望中央可以授權將檢疫者相關資料給鄰長或是開放招募志工，降低里的負擔。
黃珊珊表示，中央津貼草案已出爐，但給付細節還不知道，暫定是每名檢疫人口新台幣1000元，其中800元給里長、里幹事、警察局外事人員；鄉鎮市公所與警察分局、直轄市民政局及警察局分別各分100元。
黃珊珊指出，等中央確定後里長及里幹事就有津貼，而其他支援人力的津貼北市會從預算撥款補助，金額還在研擬。
在其他防疫措施方面，黃珊珊說，清明將至，疫情越來越嚴峻，搭乘掃墓公車會強制戴口罩，是這次比較特殊的規定。
至於北市府主辦及協辦的活動，依中央規定，人數室內超過100人、室外500人就取消；並預計讓退休醫護團隊前去輔導防疫旅館，資訊局已在開發居家檢疫App，近期會去拜訪中央討論資訊嫁接；而市府分區分流辦公也開始演練。
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