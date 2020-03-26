偏鄉農地荒廢 雙溪國小復耕水田插秧趣
雙溪區魚行里公館地區有淡蘭古道北路通過，早期的農耕生活相當熱鬧，然而因為人口外移，在地農田一片片荒廢，雙溪小農合作社今(26)日舉辦春耕體驗活動，雙溪國小也前來插秧苗，希望讓學生培養下田的樂趣。
雙溪小農合作社理事呂瑞弘表示，小農合作社看見魚行公館一帶農村再造創生的需要，首次舉行春耕插秧體驗，與雙溪生態旅遊協會邀請的社大民眾，一同來認識當地，並藉由春耕插秧體驗活動，讓在地水田得到復耕新氣象。
導覽中不僅帶民眾見見道光年間建立的土地公廟，以及淡蘭古道北路及先人開挖水圳的遺跡，並懷著友善土地的理想，帶著蓑衣、秧盆讓大家體驗最古早的春耕樣貌，今天則是雙溪國小前來下田，看到水田裡好多蝌蚪游泳，孩子們都好興奮。
雙溪國小校長葉永菁表示，農村創生不僅是吸引外地民眾前來觀光，也是希望在地孩子們能在愉快地體驗中，認同家鄉的農業文化，多多適應下田，以後便能考慮留在雙溪，幫助荒廢的水田、水梯田找回生機。
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