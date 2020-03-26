防疫滴水不漏 淡水公所櫃台設透明布簾

為防範新冠肺炎疫情擴散，淡水區市民聯合服務中心各出入口並量測體溫管制，在一樓區公所社會人文課，還有販售計程車司機口罩櫃台，現在更加裝了透明布簾，讓面對第一線的公所服務人員，有更安全健康的保護。

淡水區長巫宗仁表示，由於目前新冠肺炎病毒，每天都有境外移入的案例增加，而在淡水公所也設立居家檢疫及隔離，防疫補償申請窗口，因此防護安全措施更是重要，不僅是保護公所第一線人員，對於民眾來說也是多一層保障。

民眾冾公中間隔著一大片的透明布簾 ，為的就是要防止飛沫傳播，雖然進到公所場合，都必需通過消毒量體溫，但區長說，就是希望可以做到防疫零死角。

另外對於居家檢疫或隔離的民眾，除了目前能夠到公所親自申請防疫補償外，也可以多多利用網路申請，減少大家群聚的機會發生，也可以大大減少環境感染的風險。