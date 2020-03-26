新北啟鑰卓越自立方案 助25人翻轉人生

新北市社會局從101年開辦「啟鑰卓越自立方案」，參加者每月儲蓄一定金額，市府則媒合社會資源提撥一樣金額，期滿可提計畫使用，至今已協助25案成功翻轉人生。其中近4年沒工作的林芝玄，不但取得烘焙乙級證照，也出了人生的第一本書，成功翻轉人生

因一場大病，將近4年沒工作的林芝玄，透過新北市「啟鑰卓越自立方案」的協助，不但取得烘焙乙級證照，也出了人生的第一本書。她鼓勵遇到挫折的朋友，只要不放棄、持續努力，就會有成果！

林芝玄說，透過這個方案的補助去學習烘焙，順利考上烘焙乙級，也出了人生的第一本書，過程中我不斷學習，才能有今天的成果，希望遇到挫折的人，都能不放棄自己。

新潤建設董事長黃文辰表示，人有些時候都會有短暫的困境，我們會跟新北市社會局一起來努力。

新北市副市長謝政達指出，這個計畫執行期間長達8年，透過款項提撥幫助個案學習一技之長，進而自力更生，此方案未來會持續推動，也希望會有更多企業共襄盛舉。

新潤建設董事長黃文辰指出，會繼續支持自立方案外，也承諾再捐200萬元給新北市政府，作為防疫專用基金，期盼疫情能早日緩解。