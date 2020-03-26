金山慈護宮重建 護文物與歷史建築師簽約

金山區金包里慈護宮是當地的信仰中心，也因為廟體歷經兩百多年，每逢大雨就多處漏水，去年慈護宮被文化局登錄為歷史建築，因此若是需要重建，廟宇中的文物需要專業的保護，為此慈護宮重建委員會邀請歷史建築師舉行規劃設計簽約儀式，也兼顧歷史文物的保護。

金山區長陳國欽表示，很高興能夠見證兩百年老廟的歷史性時刻，在與歷史建築師簽約之後，金包里慈護宮的重建案能夠再往前推進一步，也預祝信仰中心能夠順利完成重建，也要透過歷史建築師的專業，將珍貴的文物、文化保存，並呈現給民眾。

金包里慈護宮董事長游忠義表示，歷史建築重建需要申請歷史建築師，預計今年會送件執照申請，明年執照核發，預計花費四年時間來重建，而配合挑日子的時間，今年農曆四月將會先搭建臨時的紅壇，安置慈護宮眾神，也讓重建時，民眾的香火不中斷。

歷史建築重建，所有的文物保存、一磚一瓦都必須相當考究與謹慎，慈護宮也將配合歷史建築重建規範辦理，期待重建廟宇要來改善戶外下大雨室內下小雨的狀況，也兼顧歷史文物的保護，要將古時候的文化藝術資產永續的保存下來。