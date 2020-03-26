新北議會擬嚴格管控 開議期有人染疫就停會

新北市議會定期會預定4月召開，但基於疫情嚴峻，議會擬採實名制的議場嚴格管控機制，確實掌握場內官員及議事相關人員身分，只要開議期間有人染疫就暫時停會。

市議會預定31日召開定期會前的程序委員會，受到武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情影響，朝野黨團雖有意維持既定4月15日開議到6月23日的時程，但也不排除延後到5月再開議。

議會表示，基於疫情嚴峻，開議期間擬採類似「實名制」的議場嚴格管控機制，若經程序委員會討論通過後，屆時將只有獲核可的局處首長及市府人員、議事及黨團人員可進入議場，開議期間若有人染疫，議長可逕行宣布暫時停會及消毒，未來視疫情輕重再開議。

議會表示，除了人員外，議場內的出入口也將部分封閉，僅剩主要進場的兩個出入口，進場人員都需量測體溫，議場內部加強消毒。至於一讀程序各審查會開會時也將限制開會人數，以落實防疫安全。