新北成蘆橋五股端車禍多 民代會勘盼加寬橋面

新北成蘆橋連接五股、蘆洲2地，不過五股端因車道較小，且汽機車行駛相同車道造成車禍頻傳，五股區成德里長陳次芬今與新北市議員陳明義找來相關單位會勘，初步朝向加寬增設機車道，並改變路口天橋位置等方式進行，新北市府則說還要再進行評估。

成蘆橋五股端旁有是學校用地的公園，橋口則有座天橋，不遠處還有公車亭，不過該處卻經常發生車禍，成德里長陳次芬多次要求增設機車引道，並討論多種方案卻未有下文。

陳明義表示，會勘後雖沒有明確答案，但有努力方向，他會找來教育局等單位，討論將是學校用地的公園內縮，讓橋面以附掛方式增設機車道，天橋拆除後在其他地方重建，機車就能有專用車道，不再與汽車爭道。

新北交通局指出，學校用地若能退縮，就能評估把天橋拆除，並在下個路口重建天橋，成蘆橋往五股方向就能擴寬3米的車道，就能進行車種分流，機車就能依據號誌左轉至成泰路，減少行車危險，但還需要再評估。

陳次芬指出，若順利把成蘆橋拓寬，但下橋後五股端路口不寬，解決的效益並不大，還是建議設立機車專用道，將機車引導至橋下的堤防道路，機車騎士也能直接前往八里或成泰路，且使用的經費會是最少的。

陳次芬說，依據今天討論結果，把舊有陸橋拆除改建在其他地方，這必須要跟附近的里長、里民討論，若方案評估後可行，就要召開說明會讓當地民眾了解。