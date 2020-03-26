湯姆熊捐贈200瓶洗手液 金山2偏遠學校受惠

新冠肺炎疫情延燒，為提供學生健康的學習環境，湯姆熊育樂事業股份有限公司捐贈200瓶洗手液給給金山地區2所國小，讓偏鄉學校防疫資源充裕，今天在金山區公所舉辦捐贈儀式，由金山區長陳國欽主持，他代表金山區感謝熱心企業的贊助。

這次捐贈透過金山區公所及聯合報發展部，協助調查需求的學校與接洽，包含三和國小、中角國小兩間學校受惠，中角國小校長朱聖雯特別在捐贈儀式致贈感謝狀，感佩湯姆熊的善行義舉。

朱聖雯表示，現階段香皂及洗手乳消耗量極大，透過善心人士捐贈，可以將資源做有效運用，同時節省學校的支出。有些學童因體質關係，使用酒精及次氯酸水消毒雙手較易引發過敏，洗手液是最適合大眾使用的清潔用品，加上現在又逢腸病毒流行期，勤洗手是最好的防疫方式。

三和國小表示，部份學校學生一入校園必需洗手再進入教室，也有學校要求吃飯前務必洗手等，這些都是很有效的防疫方法，應該全面落實推動。

陳國欽說，目前防疫物資都很缺乏，尤其對於偏區學校來說，更希望防疫物資不虞匱乏，並感謝民間企業大力贊助，充實校園防疫物資都能到位。