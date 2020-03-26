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玩北海岸、東北角更方便 4月起可借GoShare電動機車

聯合報 / 記者王敏旭／新北即時報導
新北交通局指出，為了推動綠色旅遊觀光，新北與GOGORO合作，4月1日起在青春山海線設立共11處的「GoShare DOTS 定點借還」電動機車租賃站，讓遊客輕鬆上路。圖／新北交通局提供
新北交通局指出，為了推動綠色旅遊觀光，新北與GOGORO合作，4月1日起在青春山海線設立共11處的「GoShare DOTS 定點借還」電動機車租賃站，讓遊客輕鬆上路。圖／新北交通局提供

新北市長侯友宜上任後推動包含北海岸、東北角的青春山海線，新北交通局指出，為了推動綠色旅遊觀光，新北與GOGORO合作，4月1日起在青春山海線設立共11處的「GoShare DOTS 定點借還」電動機車租賃站，讓遊客輕鬆上路。

新北交通局停車管理科長吳政諺說，從淡水一直到貢寮的北海岸沿線，共設立11處GoShare DOTS 定點借還，民眾只要透過GoShare App，就能在電動機車租賃站借還車輛，可以在11站內自由借還電動車。

吳政諺指出，4月啟用後，也推出 GoShare DOTS 車款前 20 分鐘起跳價免費的優惠方案，而整條青春山海線內的公有停車場都設有電動機車電池交換站，民眾可以在青春山海線從頭玩到尾。

吳政諺也說，新北包含青春山海線的公有停車場共有112處，每個停車場都建置電池交換站，停車場也提供車主進場未滿30分鐘的免費優惠，車主不再有為了更換電池而有違規停車的困擾。

新北交通局長鍾鳴時說，除了建置電動機車電池交換站及租賃站，也在金山中角灣設置YouBike站，另也規劃30條公車路線，讓民眾輕鬆前往淡水、三芝、石門、金山、萬里等各青春山海線觀光景點。

鍾鳴時指出，今年底會投入40輛電動公車投入青春山海線的綠能運輸，新北會串起保友善旅遊路線，公私合力發展青春山海線的綠色運輸。

新北交通局指出，為了推動綠色旅遊觀光，新北與GOGORO合作，4月1日起在青春山海線設立共11處的「GoShare DOTS 定點借還」電動機車租賃站，讓遊客輕鬆上路。圖／新北交通局提供
新北交通局指出，為了推動綠色旅遊觀光，新北與GOGORO合作，4月1日起在青春山海線設立共11處的「GoShare DOTS 定點借還」電動機車租賃站，讓遊客輕鬆上路。圖／新北交通局提供

電動機車 停車場

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