柯文哲頭大！社子島開發案續審 正、反方輪番嗆聲

社子島開發案爭議不斷，今年2月27日台北市都市計畫委員會審查細部計畫，但居民反彈、委員持反對意見，決議下次再審，但時隔不到1個月，今天又排審，掀起爭議；「開發派」社子島居民權益促進會、「反對派」社子島自救會今天皆前往北市府表達各自訴求，但進行轉場時，大批警力站中間隔開雙方，一度讓民眾不滿，現場煙硝味濃厚。

最先到場的社子島居民權益促進會，主張社子島渴望重生已經50年，環境一天比一天差，弱勢人口一年比一年多，再不趁此改變，社子島就回不去了；針對北市府的家戶訪查僅48%，該促進會認為，社子島幽靈人口多，北市府應該得到肯定。

社子島居民權益促進會理事長楊明照受訪表示，若再拖10年，社子島的人口、工廠越來越多，根本解決不了，主張北市府儘速拿出公權力，目前社子島實際居住比例不到一半，平常小巷子很冷清，才小貓2、3隻，也沒有公共設施、便利商店，所以家戶訪查才僅48%。

不過，在楊明照受訪時，一名社子島自救會人士當場插話反問「你不是住天母？」，楊明照說「我是住在天母，對，那個環境不行」；該人士又當面質疑陽明照是土地代書，楊明照也承認，他我是代書，但他父親也做代書。

楊明照表示，他的土地是祖先留下來，提到社子島有錢的多數人不會買地，約50%是外面有買房，並強調，他的地可以公諸大家，他不炒地皮，「如果有炒地皮，你來找我，我地全部送給你」。

緊接到場的社子島自救會，批評北市府欠缺溝通，卻質疑要走流程，市議員陳慈慧、鍾佩玲、黃郁芬也到場聲援，認為上次審議，委員提出很多問題，北市府遲遲未解決，根本趕行程做表面功伕。

社子島自救會發言人李華萍也說，當初內政部附帶決議，要求做好聚落保存、戶戶安置、舉辦聽證會，但北市府沒有重視在地居民的訴求，呼籲今天擔任審查的委員，不要替有問題的開發案背書。

社子島居民權益促進會理事長楊明照。記者張世杰／攝影