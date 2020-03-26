社子島開發案審議 正反意見居民陳情拚場

台北市都委會今天審議社子島開發案，反對及支持區段徵收的居民皆前往台北市政府大樓前陳情。支持團體提到都委會應加速審議，反對團體認為應防疫優先、暫緩審議。

社子島早期因颱風易淹水，被列為限制開發區，台北市歷任市長都曾提出開發計畫，現任市長柯文哲上任後決定採「生態社子島」開發計畫案，當地居民反對、支持各有立場。

台北市都市計畫委員會今天下午審議「社子島地區細部計畫案」，反對及支持區段徵收的團體先在北市府1樓大門前陳情，分別召開記者會。

社子島自救會發言人李華萍表示，都委會2月27日召開時，多名委員提到北市府未跟居民善盡溝通，也未達到內政部都委會要求，像保存聚落紋理等，決議下次再審，距離上次都委會還未1個月，北市府未按都委會要求跟居民溝通及補充資料，且有議員曾建議因以防疫優先，暫緩審議，但市府仍強硬決定開會。

她說，內政部當時通過主要計畫提到3項要求，包含做好社子島聚落保存、戶戶安置、舉辦聽證會，但北市府都未達成，強烈建議都委會委員不要替北市府背書。

社子島自救會支持群眾手持「九大聚落、全部保留」、「輾壓民意、硬闖流程」等字板，喊出反對區段徵收、退回主計畫。

另一派社子島居民權益促進會群眾則拿出「支持區段徵收、加速開發」等字板。促進會提到，為社子島居民福祉，都委會應加速審議。