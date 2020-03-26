中和區公所創路面防滑新工法　保障學生、騎士安全

為保護學生上下學安全，新北市中和區公所近日陸續完成中和國小旁側道路彩繪止滑「3D減速丘」，及積穗國小後門新生街186巷「陶瓷彩色防滑鋪面」，可呈現出3D的立體感而自然反應減速，既達到減速效果，也確保騎士的安全。

工務課長陳亦揚表示，常有民眾反應學校周邊機車族愛搶快流竄現象，恐對上下學的學生造成危險，但現行凸起減速丘及熱拌標線漆，對急速行駛車輛緊急煞車也可能造成危險，

為改善問題，近日在公所旁邊靠近中和國小的側道路彩繪止滑「3D減速丘」，結合復興商工同學的3D錯覺設計，彩繪「3D減速丘」，使用的彩繪漆雨天防滑系數BPN高達75，非常耐磨抗滑。

陳亦揚表示，在積穗國小後門新生街186巷施作「陶瓷彩色防滑鋪面」，是以噴塗彩色防滑材料在路面，再撒上陶瓷材料，以人眼視角可呈現出立體感，而自然反應減速，可讓雨天防滑系數BPN可達75以上，施工快速、又達到減速防滑效果，也確保騎士及行人的安全。

陳亦揚強調，以上兩種新工法現階段屬試辦性質，在3月24日全部完成，若成效佳，將推廣至中和區狹小巷弄易造事地點使用，以解決機車族愛搶快流竄現象，保障民眾安全。

積穗國小生教組組長鐘挺維表示，國小後門新生街186巷每天經此上下學的學童約300餘人，由於常有機車快速行駛妨礙行人安全，日前公所已經在該巷繪製標線型人行道，及甫完成的「陶瓷彩色防滑鋪面」工程，希望藉此能有效降低車行速度，以確保行人及學童的安全。