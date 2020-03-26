劉真追思在舞蝶館？北市：未接申請、須評估集會人數

藝人劉真22日病逝，傳出受託辦理追思會的禮儀公司希望在花博舞蝶館舉辦追思會，但因中央疫情指揮中心昨才發布「避免群聚感染，建議停辦室內100人、室外500人以上集會活動」，可能無法辦理；對此，負責管理花博場館的北市會展產業發展基金會則表示，暫時未收到相關申請，但若有申請場館且活動人數達指揮中心建議停辦人數的活動，都會先暫時保留，內部討論後才評估是否核准。

中央流行疫情指揮中心昨，建議室內超過100人以上、室外超過500人以上的公眾集會活動停辦，應評估「能否事先掌握參加者資訊」、「活動空間之通風換氣情況」、「活動參加者之間的距離」、「活動期間參加者為固定位置或不固定位置」、「活動持續時間」及「活動期間可否落實手部衛生及配戴口罩」等6項指標，若評估風險高，建議延期或取消，或改以其他方式辦理。

會展基金會主任沈裕斌表示，還沒收到禮儀公司相關申請，但原則上會朝通案管理，原本不論團體或個人申請借用花博園區場館，經核准支付場租就能使用；最近因疫情延燒，上半年已有不少活動場次已經陸續取消，如今中央疫情指揮中心建議活動人數太多應停辦，有因此申請中及未來申請案都將先保留，等內部討論評估後才決定是否核准，以知名人士告別式來說，應該很容易超過中央目前限制人數。