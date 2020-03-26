新北抽驗95件清明節應景食品 2件不合格

新北市衛生局今年抽驗95件清明節應景食品，其中2件不合格。其中三重「成記脆皮烤鴨」販售「蓮盛春捲皮」含防腐劑已二烯酸1.05g/kg，依規定不得檢出；汐止「惠康百貨公司明峰陽分公司」香菜檢出農藥殘留普拔克0.17ppm，高於規定0.01ppm以下，都移請供應商所在地衛生局追辦。

依規定，己二烯酸只能限量使用在肉製品、蘿蔔乾及果醬，春捲皮不准添加；普拔克可能刺激上呼吸道、腸胃道、皮膚眼睛等，導致人體不適。

新北市抽驗清明傐項目包括潤餅皮、糕粿、豆製品、花生粉、素食品及生鮮蔬果，主要檢驗防腐劑、著色劑、殺菌劑、漂白劑、黃麴毒素、農藥殘留及非法食品添加物，不合率約2.1%。