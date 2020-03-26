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清明掃墓 北市環保局連兩周設金紙收運專車

聯合報 / 記者翁浩然／台北即時報導
北市環保局於3月28、29日及4月2日到5日的清明連假，在陽明山靈骨塔及富德靈骨樓設金紙集中收運專車，統一載運到焚化廠焚燒。圖／環保局提供
北市環保局於3月28、29日及4月2日到5日的清明連假，在陽明山靈骨塔及富德靈骨樓設金紙集中收運專車，統一載運到焚化廠焚燒。圖／環保局提供

不少民眾清明節掃墓時常有焚燒紙錢的習俗，為降低焚燒金紙對人體及環境造成的危害，北市環保局於3月28、29日及4月2日到5日的清明連假，在陽明山靈骨塔及富德靈骨樓設金紙集中收運專車，統一載運到焚化廠焚燒。

環保局也呼籲民眾配合集中焚燒紙錢、減少焚香點燭；考量近來台灣新冠肺炎確診人數增加，也可選擇在家使用北市殯葬管理處的「生命追思紀念網」（https://w6.mso.taipei/taipei/index.php?ccms_cs=1）線上祭拜祖先來為減少群聚感染風險。

環保局空污噪音防制科長楊梅華說，北市公立靈骨樓（塔）從2013年起，已全面禁止焚燒紙錢，因為焚燒1公噸紙錢會產生粒狀污染物、一氧化碳、硫氧化物等各類空氣污染物約94公斤，但若集中於設有空氣污染防制設備的焚化廠集中焚燒，約可減少排放93％空氣污染物。

根據環保局統計，去年清明期間，金紙收運專車共收運55.96公噸的紙錢，約減少排放4892公斤空氣污染物。

為便利民眾配合紙錢集中焚燒，環保局除清明及中元期間加強收運金銀紙錢外，101年起更提供農曆每月初2、16紙錢收運及集中焚燒的服務，讓民眾把金、銀紙裝袋，拿到全市400處免費收運地點，由清潔隊派專車巡收送到焚化廠集中焚燒。

北市 新冠肺炎 空污

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