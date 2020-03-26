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疫情衝擊產業擴大 台南再增9家「無薪假」達18家809人

聯合報 / 記者吳淑玲/台南即時報導
台南市勞工局長王鑫基（左）向承辦人員了解目前產業勞工受到新冠肺炎疫情的影響。記者吳淑玲／攝影
台南市勞工局長王鑫基（左）向承辦人員了解目前產業勞工受到新冠肺炎疫情的影響。記者吳淑玲／攝影

受新冠肺炎疫情持續衝擊產業擴大，台南市勞工局表示，4月將新增9家事業單位通報「因應景氣影響勞雇雙方協商減少工時」（俗稱無薪假），總計達到18家共計809人受影響，業別為旅行社6家居冠，人數以製造業兩家多達645人，勞工局鼓勵事業單位申請勞動部「充電再出發訓練計畫」，政府也有「安心就業計畫」協助勞工度過疫情難關。

勞工局長王鑫基表示，新冠疫情一般的印象是觀光旅遊業影響較大，依產業來看，旅行社有6家居冠，影響勞工人數是22人，短期住宿服務業2家、29人，2家製造業人數多為645人，其餘行業別屬服裝及其配件批發業、客運業及餐飲等相關產業；另也有餐飲集團與學生實習建教部分喊停，已進行了解中。

都有輔導申請「充電再出發計畫」，有一家已在執行，另一家4月才實施減班，也有意申請，鼓勵人數多的事業單位能夠讓員工充電，讓勞工職能可以提升，以後可以回饋給社會，共體時艱，充電加值，勞動部將會補助事業單位講師費用及相關之勞工訓練津貼。

另外是「安心就業計畫」，大家減班薪水減少，若最低薪資是2萬3800元，投保薪資3萬3800元，差距一萬元，因減班計畫薪水不能低於基本工資，差一萬元政府可以補助五千元，勞工朋友有這樣的狀況要提出申請，補助生活津貼。通報之目的在保護勞資雙方的權益、事業單位和勞工都可申請後續相關的補助，勞工若發現事業單位有未通報的情事，可主動和勞工局反映。

勞工局 疫情 投保薪資

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