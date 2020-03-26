不受新冠肺炎影響 新北3處YouBike站明啟用

新北交通局明正式啟用在土城區「斬龍山遺址文化公園」、中和區「光華橋(保平路)」站、樹林區「俊興三龍街口」的3處YouBike租賃站，交通局指出，YouBike使用情形並無受到疫情影響增多或減少，不過仍要求廠商加強車輛消毒防疫，確保民眾使用安全。

交通局綜合規劃科代理科長黃莉雅說，土城「斬龍山遺址文化公園」是結合圓山文化出土器型的特殊紋樣與親子遊戲的共融式公園，而YouBike租賃站位於龍山一街與金城路二段(北側公園)旁，共有50車位。

黃莉雅指出，斬龍山遺址文化公園YouBike租賃站，可與捷運土城站2號出口站、新北高工站串連，方便民眾平日通勤、通學，假日更可讓全家同遊來趟圓山文化之行。

另外，中和區「光華橋(保平路)」YouBike租賃站設於中山路二段3弄與保平路口，設置36車位；樹林區「俊興三龍街口」YouBike租賃站則於俊興街280號對面，設置30車位。