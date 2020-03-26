聽新聞
test
0:00 / 0:00
疫情讓新北婚宴會館遭退訂8成 仍送便當為醫院打氣
新北三峽的知名婚宴會館金帝王因新冠肺炎疫情關係，導致農曆年後業績直落，包含春酒、聚餐、婚宴退訂達8成以上，總經理王文俊苦笑，15年來沒碰過這麼慘，但看到醫護人員辛苦守護人民，決定2度送「愛心打氣便當」給好鄰居恩主公醫院，為醫護人員加油打氣。
王文俊說，疫情讓餐飲業績飽受衝擊，婚宴會館更是首當其衝，不少新人陸續退訂、延後婚期，除了退訂達到8成外，今年4月前幾乎「零訂單」，現在餐飲業幾乎都在苦撐。
不過防疫期間，許多醫護人員日以繼夜守護人民健康，王文俊說，生意慘淡還是要送愛心打氣便當，給三峽在地醫療院所恩主公醫院，幫醫護人員加油打氣，餐飲業也想為醫護人員做點事、加油打氣。
金帝王今由10多名員工，準備150個愛心打氣便當，主菜是泰式椒麻雞，搭配三杯杏鮑菇、玉米炒蛋、麻婆豆腐、炒高麗菜，行政總監王陳哲特說，便當加入蒜頭、辣椒，再加上綜合水果，希望醫護人員吃進健康、提升免疫力。
王文俊指出，上周已送過100個三杯雞便當給恩主公醫護人員，今天再加碼到150個，就是要力挺醫護人員，也希望透過拋磚引玉，讓更多餐飲業者加入做愛心。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言