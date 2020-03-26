疫情讓新北婚宴會館遭退訂8成 仍送便當為醫院打氣

新北三峽的知名婚宴會館金帝王因新冠肺炎疫情關係，導致農曆年後業績直落，包含春酒、聚餐、婚宴退訂達8成以上，總經理王文俊苦笑，15年來沒碰過這麼慘，但看到醫護人員辛苦守護人民，決定2度送「愛心打氣便當」給好鄰居恩主公醫院，為醫護人員加油打氣。

王文俊說，疫情讓餐飲業績飽受衝擊，婚宴會館更是首當其衝，不少新人陸續退訂、延後婚期，除了退訂達到8成外，今年4月前幾乎「零訂單」，現在餐飲業幾乎都在苦撐。

不過防疫期間，許多醫護人員日以繼夜守護人民健康，王文俊說，生意慘淡還是要送愛心打氣便當，給三峽在地醫療院所恩主公醫院，幫醫護人員加油打氣，餐飲業也想為醫護人員做點事、加油打氣。

金帝王今由10多名員工，準備150個愛心打氣便當，主菜是泰式椒麻雞，搭配三杯杏鮑菇、玉米炒蛋、麻婆豆腐、炒高麗菜，行政總監王陳哲特說，便當加入蒜頭、辣椒，再加上綜合水果，希望醫護人員吃進健康、提升免疫力。