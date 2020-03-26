檢疫人數增 黃珊珊：若中央同意，考慮專案津貼徵志工

雙北論壇今早於北市府舉行，聚焦雙北防疫，針對民眾跨區往來，恐導致疫調資訊落差，北市副市長黃珊珊會後表示，兩城市未來將主動通知對方，確保資訊對等。另對於北市居家檢疫者暴增，各地里長不堪負荷，黃珊珊則說，若中央同意，北市將考慮以專案津貼徵召志工。

大台北生活圈，民眾往來雙北頻繁，為能解決疫調資訊落差，黃珊珊表示，過去中央希望回報，但再報下來後會有時間差，因此今天在會議中也達成共識，未來兩城市疫調，將會主動先通知對方，確保第一線不會有落差。

另針對北市居家隔離、檢疫者即將破萬，各地里長、里幹事不堪負荷，北市昨向中央喊話，希望開放志工、鄰長加入馳援，卻也涉及個資爭議。對此，黃珊珊進一步說明，中央表示可以成立Call Center，北市將考慮以專案津貼方式徵召志工，若中央同意發布關懷資訊，北市也將優先提供工作人員專案津貼，解決人力不足問題。