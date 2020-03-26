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雙北防疫納入基隆桃園？柯文哲：沒有問題
新冠肺炎疫情嚴峻，雙北合作交流平台市長層級會議今天登場，討論共同防疫，針對包括防疫SOP共享、民生物資合作等10項防疫議題進行交流。對於區域聯防，可否納入北北基桃，柯文哲說，沒有問題。
柯文哲說，在大台北生活圈，資源共享當然是要一致，比方說捷運乘客體溫超過幾度不能坐，今天討論的10個項目 相當多，也跟侯市長講，他認為疫情會拖相當久，只要雙邊的對口單位都清楚，且戰且走。
柯文哲說，他認為在過程中，還會有新的問題出現，反正最重要的要有對口單位。至於區域聯防，包括北北基桃？
柯文哲說，雙北合作，把基隆納進來沒有問題，桃園也沒有問題，但核心還是雙北，且侯市長來時也講，基隆、桃園都有聯絡過，納入大台北生活圈，本來就合理。
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