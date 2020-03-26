北市府稽查親子餐廳 6間遊戲設施不合格

台北市法務局今天公布查核北市餐廳附設兒童遊戲場結果，計有6間遊戲場設施違規，分為未有合格保證書或安全檢驗報告等。衛生局建議，民眾消費前可上網在食藥妝網路地圖搜尋。

北市府法務局、衛生局上午召開記者會，主任消保官楊麗萍表示，為維護消費者安全，針對市內餐廳附設兒童遊戲場進行聯合稽查，對象為依兒童遊戲場設施安全管理規範等列管的親子餐廳共計21間。

她指出，經查核後，有6間業者的兒童遊戲場設施違規；1間業者的食品衛生經複查後仍不合格，已開罰新台幣6萬元；1間業者未依建築法辦理公安申報，要求4月底前改善。

台北市衛生局技正邱雯萍表示，在6間業者的兒童遊戲場設施違規部分，3間業者因無法提供3年內安全檢驗報告，要求遊戲場暫停開放使用；另3間業者因未向衛生局報備，不符規定，其中2間已拆除設施、1間暫停開放使用。

衛生局指出，依兒童遊戲場設施安全管理規範，餐廳業者須提出符合國家標準檢驗報告或合格保證書、公共意外責任險等文件，每3年委託專業機構檢查設施，現場須設置基本急救箱、每天清潔消毒等。

衛生局呼籲，民眾帶小朋友至親子餐廳時，若要使用兒童遊戲場，可先上網搜尋「台北市食藥妝網路地圖」的「熱門主題」欄位，了解業者是否符合規定。