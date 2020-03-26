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影／野柳地質公園遊客少9成創新低 2外國女搭帳篷愜意
新北市野柳地質公園受新冠肺炎影響，遊客數銳減，到目前為止，人數已少近九成，有時日遊客量只有2、3位數，創開園以來新低。日前園區空曠處還出現2名外國女子的背包遊客，在園區內搭了一個小帳篷怪現象。業者表示，只是搭帳篷在休息、放東西，並不是過夜，因海邊空氣好，只要空間夠，園方並不會加以干涉。園方向遊客信心喊話，大家快來旅遊，空氣非常好。
野柳地質公園近來遊客數銳減，有時日遊客量只有2、3位數，1天營收不到5千元，創開園以來最低。園方指出，因新冠肺炎疫情爆發影響，2、3月遊客較去年同期驟減八到九成，每日入不敷出，開園等同於虧損，隨時面臨閉園的危機。
負責營運的新空間公司表示，大環境依然嚴峻，但園區依然維持正常營業，定時環境消毒，盼能提供遊客信心，期待人潮回籠。
由於遊客少，以前大家爭相和女王頭拍照的畫面不復見，日前更是在園區岩石旁，出現一個帳篷族的怪象，據目擊者表示，當時有2名外國女的遊客，看起來是一起來玩的背包客，有搭了一個小帳篷。園方對此表示，因為海邊空氣好，目前人數不多，只要空間夠不會加以干涉，但只是白天來玩，不是過夜。
新空間總經理楊景謙說，現在遊客不多，但還是有令人感動的遊客，當天還有一對開車環島旅行的老夫妻來玩，這對老夫妻50年前還是小學生時曾來過一次，如今又來舊地重遊，他們不受疫情影響，玩得很高興，一再回味當年景況。
野柳地質公園部分員工上放無薪假，幹部則是減薪二成五，希望能度過難關。新空間公司希望市政府在非常時期能夠調降權利金，並提供紓困，否則依照現在的門票收入，連權利金也付不出來，1天至少賠掉50萬以上。
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