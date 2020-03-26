聽新聞
test
0:00 / 0:00
北市稽查21家親子餐廳 9家初檢不合格中麥當勞占4家
兒童節將至，北市府衛生局與法務局等局處聯合稽查全市21家親子餐廳，初檢共9家不合格；有6家業者餐廳內兒童遊戲場分別因無法提供3年內安全檢查報告或未向市府報備而不合格，依消保法規已要求暫停開放或拆除，當中包含知名連鎖速食業者多家分店；另有1家業者因廚房地板不潔，複查又不合格，被依食品安全衛生管理法開罰6萬元。
北市府依衛生福利部「兒童遊戲場設施安全管理規範」，由衛生局聯合法務局、消防局、環保局及建築管理工程處，到全市21家餐飲業附設兒童遊戲場的「親子餐廳」查核，初檢9家不合格，包含食品衛生、兒童遊戲場、公安申報、消防設備等缺失，其中「和德昌公司（市招麥當勞）」就占4家
法務局主任消保官楊麗萍指出，和德昌新生南路分公司初檢消防設備水壓不足，現已改善，台北西園Ⅱ、台北士林、光復南路3家分公司則因兒童遊戲場無法提供3年內安全檢驗報告不合格，遊戲場因此暫停開放，完成檢驗才開放，業者則向衛生局說明是來不及安檢。
「允鑽行（市招Ho'Me廚房）」、「天馬行空城堡公司（市招天馬行空城堡）」、「迷你迷有限公司（市招MINIME Kids Cafe）」3家親子餐廳則是設有兒童遊戲場卻未向市府報備不合格，目前1家暫停開放、2家則自行拆除遊戲場。
衛生局食藥科技正邱雯萍表示，衛生有缺失的僅「喆升公司（市招FunCafe親子餐廳）」，於初檢廚房地板不潔，複檢又不合格，因此依食安法法開罰6萬元；後續將列管追蹤，第三次檢查再不合格將開罰12萬元。
另外，建管處則查到「象朝企業公司（市招象園咖啡）」內湖門市未依建築法辦理公安申報，已限期改善，要求4月底前要辦理。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言