北市稽查21家親子餐廳 9家初檢不合格中麥當勞占4家

兒童節將至，北市府衛生局與法務局等局處聯合稽查全市21家親子餐廳，初檢共9家不合格；有6家業者餐廳內兒童遊戲場分別因無法提供3年內安全檢查報告或未向市府報備而不合格，依消保法規已要求暫停開放或拆除，當中包含知名連鎖速食業者多家分店；另有1家業者因廚房地板不潔，複查又不合格，被依食品安全衛生管理法開罰6萬元。

北市府依衛生福利部「兒童遊戲場設施安全管理規範」，由衛生局聯合法務局、消防局、環保局及建築管理工程處，到全市21家餐飲業附設兒童遊戲場的「親子餐廳」查核，初檢9家不合格，包含食品衛生、兒童遊戲場、公安申報、消防設備等缺失，其中「和德昌公司（市招麥當勞）」就占4家

法務局主任消保官楊麗萍指出，和德昌新生南路分公司初檢消防設備水壓不足，現已改善，台北西園Ⅱ、台北士林、光復南路3家分公司則因兒童遊戲場無法提供3年內安全檢驗報告不合格，遊戲場因此暫停開放，完成檢驗才開放，業者則向衛生局說明是來不及安檢。

「允鑽行（市招Ho'Me廚房）」、「天馬行空城堡公司（市招天馬行空城堡）」、「迷你迷有限公司（市招MINIME Kids Cafe）」3家親子餐廳則是設有兒童遊戲場卻未向市府報備不合格，目前1家暫停開放、2家則自行拆除遊戲場。

衛生局食藥科技正邱雯萍表示，衛生有缺失的僅「喆升公司（市招FunCafe親子餐廳）」，於初檢廚房地板不潔，複檢又不合格，因此依食安法法開罰6萬元；後續將列管追蹤，第三次檢查再不合格將開罰12萬元。