快訊

日2少女荒廢旅館探險後人間蒸發 24年後海上撈出白骨

聽新聞
test
0:00 / 0:00

北市稽查21家親子餐廳 9家初檢不合格中麥當勞占4家

聯合報 / 記者翁浩然／台北即時報導
北市府衛生局與法務局等局處聯合稽查全市21家親子餐廳，初檢共9家不合格；有6家業者餐廳內兒童遊戲場分別因無法提供3年內安全檢查報告或未向市府報備而不合格。圖／法務局提供
北市府衛生局與法務局等局處聯合稽查全市21家親子餐廳，初檢共9家不合格；有6家業者餐廳內兒童遊戲場分別因無法提供3年內安全檢查報告或未向市府報備而不合格。圖／法務局提供

兒童節將至，北市府衛生局與法務局等局處聯合稽查全市21家親子餐廳，初檢共9家不合格；有6家業者餐廳內兒童遊戲場分別因無法提供3年內安全檢查報告或未向市府報備而不合格，依消保法規已要求暫停開放或拆除，當中包含知名連鎖速食業者多家分店；另有1家業者因廚房地板不潔，複查又不合格，被依食品安全衛生管理法開罰6萬元。

北市府依衛生福利部「兒童遊戲場設施安全管理規範」，由衛生局聯合法務局、消防局、環保局及建築管理工程處，到全市21家餐飲業附設兒童遊戲場的「親子餐廳」查核，初檢9家不合格，包含食品衛生、兒童遊戲場、公安申報、消防設備等缺失，其中「和德昌公司（市招麥當勞）」就占4家

法務局主任消保官楊麗萍指出，和德昌新生南路分公司初檢消防設備水壓不足，現已改善，台北西園Ⅱ、台北士林、光復南路3家分公司則因兒童遊戲場無法提供3年內安全檢驗報告不合格，遊戲場因此暫停開放，完成檢驗才開放，業者則向衛生局說明是來不及安檢。

「允鑽行（市招Ho'Me廚房）」、「天馬行空城堡公司（市招天馬行空城堡）」、「迷你迷有限公司（市招MINIME Kids Cafe）」3家親子餐廳則是設有兒童遊戲場卻未向市府報備不合格，目前1家暫停開放、2家則自行拆除遊戲場。

衛生局食藥科技正邱雯萍表示，衛生有缺失的僅「喆升公司（市招FunCafe親子餐廳）」，於初檢廚房地板不潔，複檢又不合格，因此依食安法法開罰6萬元；後續將列管追蹤，第三次檢查再不合格將開罰12萬元。

另外，建管處則查到「象朝企業公司（市招象園咖啡）」內湖門市未依建築法辦理公安申報，已限期改善，要求4月底前要辦理。

北市府衛生局與法務局等局處聯合稽查全市21家親子餐廳，初檢共9家不合格；有6家業者餐廳內兒童遊戲場分別因無法提供3年內安全檢查報告或未向市府報備而不合格。圖／法務局提供
北市府衛生局與法務局等局處聯合稽查全市21家親子餐廳，初檢共9家不合格；有6家業者餐廳內兒童遊戲場分別因無法提供3年內安全檢查報告或未向市府報備而不合格。圖／法務局提供
北市府衛生局與法務局等局處聯合稽查全市21家親子餐廳，初檢共9家不合格；有6家業者餐廳內兒童遊戲場分別因無法提供3年內安全檢查報告或未向市府報備而不合格。圖／法務局提供
北市府衛生局與法務局等局處聯合稽查全市21家親子餐廳，初檢共9家不合格；有6家業者餐廳內兒童遊戲場分別因無法提供3年內安全檢查報告或未向市府報備而不合格。圖／法務局提供
北市府衛生局與法務局等局處聯合稽查全市21家親子餐廳，初檢共9家不合格；有6家業者餐廳內兒童遊戲場分別因無法提供3年內安全檢查報告或未向市府報備而不合格。圖／法務局提供
北市府衛生局與法務局等局處聯合稽查全市21家親子餐廳，初檢共9家不合格；有6家業者餐廳內兒童遊戲場分別因無法提供3年內安全檢查報告或未向市府報備而不合格。圖／法務局提供
北市府衛生局與法務局等局處聯合稽查全市21家親子餐廳，初檢共9家不合格；有6家業者餐廳內兒童遊戲場分別因無法提供3年內安全檢查報告或未向市府報備而不合格。圖／法務局提供
北市府衛生局與法務局等局處聯合稽查全市21家親子餐廳，初檢共9家不合格；有6家業者餐廳內兒童遊戲場分別因無法提供3年內安全檢查報告或未向市府報備而不合格。圖／法務局提供
北市府衛生局與法務局等局處聯合稽查全市21家親子餐廳，初檢共9家不合格；有6家業者餐廳內兒童遊戲場分別因無法提供3年內安全檢查報告或未向市府報備而不合格。圖／法務局提供
北市府衛生局與法務局等局處聯合稽查全市21家親子餐廳，初檢共9家不合格；有6家業者餐廳內兒童遊戲場分別因無法提供3年內安全檢查報告或未向市府報備而不合格。圖／法務局提供

衛生局 親子 公安

延伸閱讀

煙燻雞肉、薑汁燒肉！麥當勞「長堡」登場 打卡免費吃

麥當勞全新「長堡系列」 限時三天拍起來6000份免費吃

2020全新「麥當勞甜心卡」開賣！超狂新增「薯餅」選項，以後早餐也能用

昔「台灣八景」…基隆中正公園兒童遊戲場褪色 邀民眾參與改造

相關新聞

不受新冠肺炎影響 新北3處YouBike站明啟用

新北交通局明正式啟用在土城區「斬龍山遺址文化公園」、中和區「光華橋(保平路)」站、樹林區「俊興三龍街口」的3處YouBi...

影／野柳地質公園遊客少9成創新低 2外國女搭帳篷愜意

新北市野柳地質公園受新冠肺炎影響，遊客數銳減，到目前為止，人數已少近九成，有時日遊客量只有2、3位數，創開園以來新低。日...

北市稽查21家親子餐廳 9家初檢不合格中麥當勞占4家

兒童節將至，北市府衛生局與法務局等局處聯合稽查全市21家親子餐廳，初檢共9家不合格；有6家業者餐廳內兒童遊戲場分別因無法...

全國首輛噴霧式消毒車亮相 各縣市都有興趣

台南市政府環保局今天啟動公共場所環境消毒，全面消毒火車站、公車轉運站及高鐵等32處交通場站，環保局也出動全台第一輛噴霧式...

疫情衝擊產業擴大 台南再增9家「無薪假」達18家809人

受新冠肺炎疫情持續衝擊產業擴大，台南市勞工局表示，4月將新增9家事業單位通報「因應景氣影響勞雇雙方協商減少工時」（俗稱無...

陽明山竹子湖海芋季及繡球花季明開跑 28日起有交管

陽明山竹子湖海芋季及繡球花季明天開跑，預計到6月21日結束，因應上山賞花人車潮，陽明山仰德大道與竹子湖周邊道路將從28日...

疫情讓新北婚宴會館遭退訂8成 仍送便當為醫院打氣

新北三峽的知名婚宴會館金帝王因新冠肺炎疫情關係，導致農曆年後業績直落，包含春酒、聚餐、婚宴退訂達8成以上，總經理王文俊苦...

檢疫人數增 黃珊珊：若中央同意，考慮專案津貼徵志工

雙北論壇今早於北市府舉行，聚焦雙北防疫，針對民眾跨區往來，恐導致疫調資訊落差，北市副市長黃珊珊會後表示，兩城市未來將主動...

雙北防疫納入基隆桃園？柯文哲：沒有問題

新冠肺炎疫情嚴峻，雙北合作交流平台市長層級會議今天登場，討論共同防疫，針對包括防疫SOP共享、民生物資合作等10項防疫議...

雙北防疫會議上午登場 柯文哲：雙北合作有如唇亡齒寒

新冠肺炎疫情嚴峻，雙北合作交流平台市長層級會議今天登場，討論共同防疫，針對包括防疫SOP共享、民生物資合作等10項防疫議...

「雙北沒有同不同調問題」 侯友宜：共同敵人是疫情

新冠肺炎持續延燒，大台北地區人口密集，防疫變成當前要務，由台北市長柯文哲、新北市長侯友宜共同主持的「雙北合作交流平台」，...

板橋設第二處機車考照練習場 練車不必再跑到浮洲

新北市板橋有55萬4千多人口，但過去僅在浮洲有一處要機車考照練習場。市議員何博文歷經2年努力，向市府高灘處爭取在光復橫移...

熱門新聞

再添1例 苗縣連兩天出現確診 累計達3例

竹縣新冠肺炎確診多2例 竹市多1例

基隆新冠肺炎確診今再增1例 與首例相隔2周引關注

嘉義市第一起確診 英國女留學生校園群聚感染

苗縣國中小校園 即日起全面停止對民眾開放

BMW車主「好野人」 花10萬2千元搶標「BMW」車牌

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。