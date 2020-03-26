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雙北防疫會議上午登場 柯文哲：雙北合作有如唇亡齒寒

聯合報 / 記者楊正海、顏宥寧／台北即時報導
新冠肺炎疫情嚴峻，雙北合作交流平台市長層級會議今天登場，討論共同防疫。圖／ 台北市提供
新冠肺炎疫情嚴峻，雙北合作交流平台市長層級會議今天登場，討論共同防疫。圖／ 台北市提供

新冠肺炎疫情嚴峻，雙北合作交流平台市長層級會議今天登場，討論共同防疫，針對包括防疫SOP共享、民生物資合作等10項防疫議題進行交流。柯文哲致詞時說，雙北市共同生活圈是不爭的事實，事實上首長層級常有意見交換，像在一月底環狀線中環段通車，其實首都生活圈、大台北生活圈，需要彼此合作，已經到了唇亡齒寒的程度，一定要合作。

柯文哲說，特別針對疫情，大概定調雙北合作，資源共享，政策一致，因為首都生活圈、大台北生活圈，資源一定要共享，從防疫旅館、專車、捷運線規劃，大家都要一樣，不可能不一樣，也因為資源要共享、政策要一致，利用這個機會，把雙方首長都有討論差不多，做個確認，平安度過這次疫情。

雙北被稱為共同生活圈，不過防疫措施卻屢屢不同調，日前傳出關閉場館、徵召醫護人員等，台北市長柯文哲和侯友宜的決定都不相同。另也呼籲中央同意雙北可彼此交換疫調資訊，好讓地方掌握疫情更全貌。

會議上午10時展開，目前進行中，交流項目包括防疫旅館的SOP合作，還有北市防災士的防疫規畫、共享教材運用方式等。此外，防疫專車部分，北市使用防疫計程車，新北則是復康巴士，這部分也可互相資源共享；另外針對捷運部分，雙北的管制措施也要一致。此外，民生物資萬一有狀況，雙北的批發市場也可互相合作。

目前需要中央協助，包括雙北目前各自有掌握自己城市的疫調資訊，如中央可以同意雙北的疫調資訊做交換，讓兩個城市可獲知整個疫調的全貌，新北正在招募退休醫護人員，希望未來可做雙北人力支援。

疫情 北市 柯文哲

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