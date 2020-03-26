「雙北沒有同不同調問題」 侯友宜：共同敵人是疫情

新冠肺炎持續延燒，大台北地區人口密集，防疫變成當前要務，由台北市長柯文哲、新北市長侯友宜共同主持的「雙北合作交流平台」，今天上午正式登場，侯友宜致詞提到，雙北是共同生活圈，面對共同敵人就是新冠肺炎，強調「雙北沒有同調不同調的問題，雙北只有生命共同體」，並感謝柯文哲支持環狀線。

侯友宜致詞表示，這段時間大家都辛苦，就像台北市長柯文哲所說，雙北是共同生活圈，在大台北工作、就學、生活，雙北市民是緊密在一起，過去9年的「雙北合作交流平台」，也謝謝台北市的滿滿支持，不管環境、交通、產業、城市發展、教育文化等，台北市幫了很多忙。

侯友宜話鋒一轉，指這次的「雙北合作交流平台」，內容變成新挑戰，因為從農曆春前至今，新冠肺炎的疫情不斷高漲，雙北面臨的挑戰，在全國來說是最艱峻的，因為整個疫情確診、居家隔離、居家檢疫，雙北是最多的，面對全國最艱鉅的疫情挑戰，雙北如何扛起重責大任，跟中央並肩作戰，才能讓台灣能夠平安渡過。

侯友宜接著說，雙北作戰指揮官的台北市長柯文哲、新北市長侯友宜，其實責任重大，之前他來看柯文哲，感謝柯文哲非常好的專業、經驗，給雙北很多專業知識，讓他學習很多。

侯友宜又說，管控境外不是雙北的權責，至於管控境內的部分，雙北居家檢疫、居家隔離及醫療配合，「可以講，我們是合作無間」，且從最近數據顯示，境外移入最多，境內確診還在能夠控制範圍內。

侯友宜也說，就如柯文哲所說「我們都是好朋友，面對共同敵人，就是新冠肺炎，我們也會跟中央採取配合」，因為有些資訊及作戰方式，權責在中央、不在地方，共同敵人只有一個就是疫情。

侯友宜也感謝北市府，把雙北首要做的議題，先做詳細盤檢，包括防疫物資調配、人力資源、作戰方式等，大家都有溝通，並強調，「雙北沒有同調不同調的問題，雙北只有生命共同體」。

最後，侯友宜主動提到環狀線，感謝柯文哲的滿滿支持，因為環狀線的啟用，讓新北跟台北連結更緊密，也是新北市驕傲。