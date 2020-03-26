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板橋設第二處機車考照練習場 練車不必再跑到浮洲
新北市板橋有55萬4千多人口，但過去僅在浮洲有一處要機車考照練習場。市議員何博文歷經2年努力，向市府高灘處爭取在光復橫移門外新設一處機車考照練習場，讓想練習考照的民眾得以分流使用，不再需要大排長龍等候，也有照明提供夜間練車，但不鼓勵。
汽車考照有許多民間駕訓班提供練習場地，但機車考照卻都要靠自己，新北過去僅浮洲有機車考照練習場，地點不在市中心，鄰近也只在永和有一處。何博文2年多前接獲一位長者陳情，著手爭取場地。
「板橋寸土寸金，要找場地真的很難。」何博文表示，機車路考增加難度，考前練習相對變得更重要，導致練習考照人數大增。板橋區機車練習場原只浮洲一處，對其他板橋居民來說不夠不便，所以費時尋覓，經過評估，發現比較有機會爭取河堤土地，會同高灘處勘查，終於爭取光復橫移門堤防外設置新機車練習場。
何博文表示，機車練習場如今已屬於必要設施，但尋覓不易，場地要夠大，而且還要方正平整，如今在高灘處協助下，希望未來可在方便、安全的機車練習場學騎機車。
不過起初爭取並不是很順利，因為不但要考慮場地是不合適，還要評估是否會影響未來防洪，當時正在興建光復加壓站，場地一片泥濘，光設計上就協調多次，再向監理站取得考照場地圖，確認規畫是否符合標準。
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