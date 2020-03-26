全國首輛噴霧式消毒車亮相 各縣市都有興趣

台南市政府環保局今天啟動公共場所環境消毒，全面消毒火車站、公車轉運站及高鐵等32處交通場站，環保局也出動全台第一輛噴霧式消毒車，做到滴水不漏。

台南市長黃偉哲表示，清潔街道與人潮多的交通場站是例行任務，除了美化市容，讓來台南的旅客留下好印象，在此疫情當頭，更是重要，因為有民眾會把口罩等個人的衛生清潔用品，使用後亂丟，除了影響市容，也帶來防疫風險。

台南市環保局表示，這次共動員清潔隊員90人、動力噴霧機46台、消毒車18輛，針對火車站與地下道、公車轉運站、高鐵站等32處交通場站戶外50公尺範圍進行全面消毒作業，今天傍晚前全部完成。

環保局所設計的噴霧式消毒車今天也亮相，局長謝世傑表示，這輛消毒車是參考動保處的消毒車，並將噴霧台改成可調整角度，並裝設10個噴頭，噴灑範圍約8公尺，適合戶外場域大面積消毒。黃偉哲表示，將把經驗分享給各縣市，提供製作噴霧式消毒車的參考。謝世傑說，此噴霧消毒車一出來，許多縣市都有興趣，希望也能設置。