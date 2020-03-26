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全國首輛噴霧式消毒車亮相 各縣市都有興趣
台南市政府環保局今天啟動公共場所環境消毒，全面消毒火車站、公車轉運站及高鐵等32處交通場站，環保局也出動全台第一輛噴霧式消毒車，做到滴水不漏。
台南市長黃偉哲表示，清潔街道與人潮多的交通場站是例行任務，除了美化市容，讓來台南的旅客留下好印象，在此疫情當頭，更是重要，因為有民眾會把口罩等個人的衛生清潔用品，使用後亂丟，除了影響市容，也帶來防疫風險。
台南市環保局表示，這次共動員清潔隊員90人、動力噴霧機46台、消毒車18輛，針對火車站與地下道、公車轉運站、高鐵站等32處交通場站戶外50公尺範圍進行全面消毒作業，今天傍晚前全部完成。
環保局所設計的噴霧式消毒車今天也亮相，局長謝世傑表示，這輛消毒車是參考動保處的消毒車，並將噴霧台改成可調整角度，並裝設10個噴頭，噴灑範圍約8公尺，適合戶外場域大面積消毒。黃偉哲表示，將把經驗分享給各縣市，提供製作噴霧式消毒車的參考。謝世傑說，此噴霧消毒車一出來，許多縣市都有興趣，希望也能設置。
黃偉哲同時呼籲，大型營業場所、大眾運輸業者、社區管理委員會，務必進行內部場所消毒，防止疫情擴散，共同維護市民健康與安全。謝世傑說，消毒重點在於民眾容易碰觸的地方，包括各類交通場站等候區椅子、人行步道、公共廁所等處所。同時環保局會宣導大眾運輸業者、大型營業場所、社區管理單位落實內部清潔消毒及自主管理，鼓勵在適當地點揭示消毒頻率及標示「本場所已完成消毒」，讓民眾安心。
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