謝龍介：產業須紓困 為助業者台南可促開臨時會

現在各縣市面對新冠肺炎疫情，也各自擬定紓困因應措施，台南市長黃偉哲今天強調，若紓困需要的經費，須經議會通過，就要等議會通過，若不需經議會通過，市府能決定的就會盡力去協助業者度過難關。

國民黨台南市黨部主委謝龍介表示，雖然市議會已取消這次臨時會，但若市府有更進一步的紓困方案，要經議會通過，可促請市議會召開臨時會，相信一定會開，畢竟協助業者度過經濟難關是非常重要的。

市府多個局處日前已提出紓困因應措施，其中經發局已擬定10項因應措施，包括整合紓困服務單一窗口、鼓勵業者申請資金紓困、提供折扣鼓勵民眾消費、舉辦大型展銷活動、提供折扣鼓勵民眾消費、傳統市場使用費減免等。

農業局也提出7大項紓困方案，包括強化產業結構輔導、漁業結構改善及行銷推廣、優良農特產品國內拓銷，以及鳳梨加工收購補助等。觀旅局在短期因應部分，力推鄉野景點戶外健康行程以及整合旅宿共同防疫與行銷；長期則推國際旅客入境旅遊市場獎勵措施，因應疫情過後擴大日、韓、星、馬、泰、越等國際行銷等。

謝龍介說，觀光業受創嚴重，市府應考慮減免觀光業者房屋稅、地價稅，雖然計程司機每日獲補助油錢1千元，但仍不夠，對於有登記在案的合法計程司機應有紓困備案。去年台南鳳梨大賣，今年因疫情影響，出口大減，也應有紓困辦法。