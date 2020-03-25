遇停課不停學 東北角六小學遠距教學設備

許多學校超前佈署遠距教學，因應停課時不停學的措施，新北市議員林裔綺也針對東北角地區百人以上六所小學，爭取補助遠距教學視訊設備的添購費用，今(25)日市議員林裔綺也親自到貢寮區澳底國小，關心學生們利用設備進行遠距上課的情形。

市議員林裔綺表示，近日台灣武漢肺炎病例數持續增加，為擔心一旦學校停課時，孩子無法安心學習，第一階段先補助35萬元遠距設備費用，給瑞芳、吉慶、瑞濱、瑞柑、雙溪、澳底等六所百人以上國小，讓學校添購設備做遠距教學，今天特地來到貢寮區澳底國小，關心實施狀況。

澳底國小校長李延昌表示，感謝教育部、教育局、林裔綺議員及校友愛心企業的大力協助與支持，利用Chrome book平板，以及學校採買的耳機，學生能直接使用視訊介面來上課、回答問題，位在不同教室的老師也能透過線上抽考，觀察介面上每位學生的學習狀況。

澳底國小校長李延昌表示，透過後端教材平台，學生能在老師帶領下觀看影片、點選答題，目前澳底國小已開始在教室內實施上課，也測試過在家使用Chrome book的連線狀況，如遇到真正停課的狀況，隨時都能應便在家中進行遠距教學，也感謝這次議員的補助，讓器材添購更加無虞，家長們也能對疫情期間孩子們的學習更放心。