快訊

疫情如迴力鏢？中國褐皮書：首季經濟「令人瞠目」

大陸疫情將死灰復燃？德專家曝關鍵：第二波感染無可避免

聽新聞
test
0:00 / 0:00

遇停課不停學 東北角六小學遠距教學設備

觀天下 / 記者蕭皓文／貢寮報導
新北市議員林裔綺也針對東北角地區百人以上六所小學，爭取補助遠距教學視訊設備的添購費用。 圖／觀天下有線電視提供
新北市議員林裔綺也針對東北角地區百人以上六所小學，爭取補助遠距教學視訊設備的添購費用。 圖／觀天下有線電視提供

許多學校超前佈署遠距教學，因應停課時不停學的措施，新北市議員林裔綺也針對東北角地區百人以上六所小學，爭取補助遠距教學視訊設備的添購費用，今(25)日市議員林裔綺也親自到貢寮區澳底國小，關心學生們利用設備進行遠距上課的情形。

市議員林裔綺表示，近日台灣武漢肺炎病例數持續增加，為擔心一旦學校停課時，孩子無法安心學習，第一階段先補助35萬元遠距設備費用，給瑞芳、吉慶、瑞濱、瑞柑、雙溪、澳底等六所百人以上國小，讓學校添購設備做遠距教學，今天特地來到貢寮區澳底國小，關心實施狀況。

澳底國小校長李延昌表示，感謝教育部、教育局、林裔綺議員及校友愛心企業的大力協助與支持，利用Chrome book平板，以及學校採買的耳機，學生能直接使用視訊介面來上課、回答問題，位在不同教室的老師也能透過線上抽考，觀察介面上每位學生的學習狀況。

澳底國小校長李延昌表示，透過後端教材平台，學生能在老師帶領下觀看影片、點選答題，目前澳底國小已開始在教室內實施上課，也測試過在家使用Chrome book的連線狀況，如遇到真正停課的狀況，隨時都能應便在家中進行遠距教學，也感謝這次議員的補助，讓器材添購更加無虞，家長們也能對疫情期間孩子們的學習更放心。

貢寮 停課

延伸閱讀

西班牙留學生：有的父母要求回台 和孩子鬧家庭革命

獨／西班牙留學台生：首遇緊急狀態 學校傳二度停課15天

阻新冠肺炎 隔離停課和居家工作並行最有效

清大26名師生與確診個案接觸 20門課改線上遠距教學

相關新聞

台北市府澄清 1員工兩次採檢都陰性現居家檢疫

北市府今傳出有市府員工疑似確診新冠肺炎情形，台北市政府副發言人戴于文今晚澄清，該名同仁是於2月底時出國，3月8日返國，當...

做好防疫 創世新店分院到宅服務不停擺

擔任創世基金會到宅義工已經將近10年時間的陳正民，因為太太也是創世新店分院院民，感恩社會各界的協助，所以主動加入到宅義工，每個星期都與到宅團隊，走訪清寒植物人家庭提供原床泡澡服務，盡一己之力。

石門公所分流異地辦公 盼創簡政便民轉機

新冠肺炎疫情嚴峻，石門區公所分流辦公並開闢臨時第二辦公室，為此新北市府到石門公所關心防疫工作，並且巡視試辦分流與異地辦公的狀況，鼓勵同仁在疫情的危機中，創造更加簡便、親民的行政流程，讓簡政便民政策可更進步。

校園超前部署 大坪國小活化自習時間

新冠肺炎確診人數持續增加，也傳出有校園因學生確診而停課，響應新北市府超前部署，萬里區的大坪國小也做了事先預防措施，活化學生每天早晨早自習的時間，每班導師進行補課教學，讓大坪國小的學生在課業上不至於落後太多。

清明連假行車更順暢 汐止警加強疏導交通

汐止警分局為加強清明節連續假期交通疏導，於3月28、29日及4月1日下班之後交通尖峰時段以及4月2日至4日4天連假期間，在汐止區主要聯外道路、通往國道各交流道路口、主要平面道路易壅塞路口及各公墓出入口，實施交通指揮疏導、管制勤務，讓民眾行車能安全順暢。

遇停課不停學 東北角六小學遠距教學設備

許多學校超前佈署遠距教學，因應停課時不停學的措施，新北市議員林裔綺也針對東北角地區百人以上六所小學，爭取補助遠距教學視訊設備的添購費用，今(25)日市議員林裔綺也親自到貢寮區澳底國小，關心學生們利用設備進行遠距上課的情形。

北市免費溫泉泡腳池1處封閉 2處採實名制限人數

國內新冠肺炎確診者增加，北市公有場館陸續導入實名制，北市產業發展局管轄的3處免費溫泉泡腳池，今天起也加強管制，北投區復興...

李旻蔚任柯文哲隨行秘書 林珍羽下週任副發言人

民進黨新北市議員李余典女兒、曾代表台灣民眾黨參選立委的李旻蔚，23日起擔任台北市長柯文哲隨行秘書；而民眾黨發言人林珍羽則...

居家檢疫人數暴增 議員張斯綱：北市府應研擬支援方案

新冠肺炎疫情擴張，受防疫政策影響，居家隔離、檢疫人數急速攀升，各地里長、里幹事業務量暴增。對此，台北市議員張斯綱呼籲，北...

居家檢疫通報有時間差 侯友宜：新北務實追蹤

新北市目前居家檢疫人數達到1萬2213人，但過去出現中央通報地方有時間差異，新北市長侯友宜今受訪表示，剛開始落差有達到3...

新北推教學素材懶人包 有網路就隨手可得線上資源

新冠肺炎疫情持續升溫，考量高中未來可能面臨停課，新北市教育局請新北市10所高中課程發展中心，綜整講義、課堂評量與線上教學...

防疫情失控 新北依全民防衛動員準備法評估部署

新北市長侯友宜今早主持嚴重特殊傳染性肺炎疫情第30次應變會議時說，要有面對大規模社區感染的準備，才能更有力道讓疫情極速降溫，將依據傳染病防治法第18條，依全民防衛動員準備法準備，討論哪些路段、人力可進行管制。

熱門新聞

影／夫婦應居家檢疫男卻開賓士趴趴走洽公 女提著菜返家

時隔一周再添1例 苗栗縣新冠肺炎累計達2例

居家檢疫男竟泡南陽街網咖4天 北市府今重罰100萬

留學生居家檢疫竟揪團轟趴 衛生局：建請取消補償費

台北會封城？ 柯文哲：先桌上演習、權限在中央

苗縣國中小校園 即日起全面停止對民眾開放

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。