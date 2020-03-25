清明連假行車更順暢 汐止警加強疏導交通

許多學校超前佈署遠距教學，因應停課時不停學的措施，新北市議員林裔綺也針對東北角地區百人以上六所小學，爭取補助遠距教學視訊設備的添購費用，今(25)日市議員林裔綺也親自到貢寮區澳底國小，關心學生們利用設備進行遠距上課的情形。

2020-03-25 20:18