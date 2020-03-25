清明連假行車更順暢 汐止警加強疏導交通
汐止警分局為加強清明節連續假期交通疏導，於3月28、29日及4月1日下班之後交通尖峰時段以及4月2日至4日4天連假期間，在汐止區主要聯外道路、通往國道各交流道路口、主要平面道路易壅塞路口及各公墓出入口，實施交通指揮疏導、管制勤務，讓民眾行車能安全順暢。
汐止分局交通組表示：汐止地區有多處公墓，清明連假期間，為避免掃墓民眾車輛開進墓園造成塞車，汐止警方於公墓出入口將實施交通管制，管制時間為3月28、29日及4月2日、3日、4日的6時至16時，請開車民眾務必配合將車輛停好再進入墓園；掃墓期間路上行人較多，也請開車經過新台五路2段、大同路2、3段、湖前街等公墓出入口的駕駛朋友小心慢行，以策安全。
汐止區公墓交通管制位置：（一）第1公墓：汐止區新台五路2段，第1公墓入口。(二) 第1-1公墓：汐止區新台五路2段，第1-1公墓入口。（三）第2公墓：汐止區新台五路2段，第2公墓入口。（四）第6、7公墓：汐止區大同路2段169巷口。（五）第8公墓：汐止區湖前街口。
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