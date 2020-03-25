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校園超前部署 大坪國小活化自習時間

觀天下 / 記者廖品涵／萬里報導
大坪國小也做了事先預防措施，活化學生每天早晨早自習的時間。 圖／紅樹林有線電視提供
大坪國小也做了事先預防措施，活化學生每天早晨早自習的時間。 圖／紅樹林有線電視提供

新冠肺炎確診人數持續增加，也傳出有校園因學生確診而停課，響應新北市府超前部署，萬里區的大坪國小也做了事先預防措施，活化學生每天早晨早自習的時間，每班導師進行補課教學，讓大坪國小的學生在課業上不至於落後太多。

大坪國小教務主任廖美渝指出，雖然網站上都已經放置好因應停課不停學的遠距教學課程與學習資源，還有學校也備好讓孩子在家學習的平板，不過也考量到每位學生家中的網路條件不一致，加以多數學生居住山區收訊備受限制，因此才有了事先補課的措施，一來面臨停課狀況學習不落後，二來也可以作為知識的預習，讓孩子吸收知識更紮實。

大坪國小校長張萬枝說，防疫期間，因應未來所有可能狀況，大坪國小超前部署，補課讓孩子的學習不落後，也期待透過活化早自習的時間，養成孩子預先學習的習慣，也讓學生有更深、更廣的知識積累，事先為孩子存好知能的資本，未來面臨停課也可以無所畏懼。

停課 萬里

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