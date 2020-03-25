石門公所分流異地辦公 盼創簡政便民轉機

新冠肺炎疫情嚴峻，石門區公所分流辦公並開闢臨時第二辦公室，為此新北市府到石門公所關心防疫工作，並且巡視試辦分流與異地辦公的狀況，鼓勵同仁在疫情的危機中，創造更加簡便、親民的行政流程，讓簡政便民政策可更進步。

石門區長林俊宏指出，技監為了勉勵同仁在防疫期間的辛勞，特別帶來的小點心慰勞，真的相當感謝，此外也感謝同仁共體時艱，面對分流、異地辦公的異動，依舊堅守崗位為民服務與防疫而努力，也呼籲市民只要跟著政府防疫腳步，勤洗手、戴口罩，避免群聚近距離接觸，漸漸的就可以度過難關。

新北市政府技監張延光表示，疫情嚴峻的危機之中，各部會同仁都齊心防疫，開始試辦分流或是異地辦公，在盡量減少接觸、減少面對面洽公的情況下，透過危機處理開始思考並創造更簡便、親民的辦公模式，讓民眾在家中就可以送件申請或是洽公，未來疫情過後簡便的模式也可以留下續用，進而符應市長提倡的簡政便民政策。