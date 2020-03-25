做好防疫 創世新店分院到宅服務不停擺

擔任創世基金會到宅義工已經將近10年時間的陳正民，因為太太也是創世新店分院院民，感恩社會各界的協助，所以主動加入到宅義工，每個星期都與到宅團隊，走訪清寒植物人家庭提供原床泡澡服務，盡一己之力。

協助到宅護士鋪設好防水布，然後透過抽水馬達將熱水注入泡澡池中，讓創世植物人個案，可以好好的洗個舒服的熱水澡，這是創世到宅服務義工陳正民最開心的一刻。陳正民說，雖然現在是非常時期，但因為自己本身也是植物人家屬，所以更能感同身受照顧的辛勞。

創世新店分院院長張淑娟表示，考量到許多到宅服務家庭的需求，儘管是防疫期間，依舊沒有中斷到宅服務，不過為了確保團隊與個案家庭雙方的安全健康，前往個案家庭前，都會先進行電話疫調，同時也落實服務團隊自我體溫檢測，戴口罩、勤洗手等防護措施。

在這個百業蕭條的時候，弱勢家庭的生活更辛苦，所以創世期盼各界善心人士可以在疫情緊繃的時刻，一起幫助弱勢度過難關。